Hétmillióval gazdagodott Áder János

Összesen kicsivel több, mint 70 millió forintnyi megtakarítása van Áder János köztársasági elnöknek a legfrissebb vagyonnyilatkozata alapján, ami úgy 7 millió forintos vagyongyarapodást jelent tavalyhoz képest.

A forint folyószámláján 21 millió forintot tart (ez tavaly 14 millió forint volt), de rendelkezik egy 123,8 ezer eurós életbiztosítással is – tavalyhoz képest ez is emelkedett ezer eurót. Áder feltüntetett 28,75 ezer euró értékű befektetési jegyet és egy devizaszámlát is, 1690 amerikai dollárral.

A tavalyi vagyonnyilatkozathoz képest nincs változat ingatlanszempontból: Áder Jánosé egy budapesti II. kerületi társasház fele, valamint egy kisoroszi családi ház negyede. A köztársasági elnök csak a diplomáciai kapcsolattartás jegyében kapott ajándékot.

