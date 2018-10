Lemond parlamenti mandátumáról Balog Zoltán

Szerdától saját egyháza lelkipásztoraként dolgozik főállásban.

Balog Zoltán ezt a frakció velencei kihelyezett ülésén már jelezte, most pedig az ATV reggeli műsorában is megerősítette, egy órán belül adja be levelét, amelyben leadja parlamenti mandátumát.

A volt emberierőforrás-miniszter ezzel párhuzamosan hivatalosan is saját egyháza lelkipásztoraként dolgozik főállásban. Balog Zoltán azt is elárulta, súlyos betegsége volt.

Nem teljesen vonul ki a közéletből. A szellemi, kulturális munkában vállal szerepet, aktívabb lesz, mert a Polgári Magyarországért Alapítvány fontos európai fővárosokban akar irodát nyitni.

Ott azokat a gondolatokat képviselnék, amelyet a kormány és a Fidesz szintjén itthon is képviseltek: migráció elutasítása, visszatérés Európa tradicionális, keresztény értékeihez és az antiglobalizmus.

