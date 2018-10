Dutyiba került az édesszájú sorozatbetörő

Letartóztatták azt a 23 éves férfit, aki egy hónap alatt négy lakásbetörést követett el az egyik Nógrád megyei faluban.

A gyanúsított három vanyarci házba is betört a múlt hónapban Az első helyszínen különféle zenelejátszó eszközöket, a második házból motoros fűrészeket és fűkaszát lopott, ezzel összesen 400 ezer forintos kárt okozott. A harmadik helyszínen láncfűrészeket, különféle alkatrészeket, és alumínium profilt készített össze, de pechjére pont hazaért a tulajdonos édesapja, ezért kereket oldott.

A férfit eddig három rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bűnlajstroma azonban hamarosan hosszabbodni fog, mert egy másik eljárásban az ujjnyomszakértő megállapította, hogy tőle származnak egy másik betörésnél rögzített nyomok, ahonnan 70 ezer forintnyi édességet lopott.

Miután a gyanúsítottat az utolsó cselekményekor tetten érték, lakhelyéről is felszívódott. Mivel a hozzátartozói sem látták napokig, ezért a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene, de a férfi még elfogásakor is megkísérelt elbújni a rendőrök elől. A férfi ellen egyébként több más büntetőeljárás is folyik, bírósági és nyomozati szakban is, így cselekményei egy részét próbára bocsátás hatálya alatt követte el.

A Pásztói Járási Ügyészség a szökés, illetve elrejtőzés fokozott veszélyére, és a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a férfi letartóztatását. A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája egyetértett az indítvánnyal, és egy hónapra dutyiba vágta az édesszájú sorozatbetörőt.