Kirúgott szívsebész: Többször érdeklődött műtétjéről az elhunyt beteg

Székely László azt mondta, azért rúgták ki, mert az életmentés sürgetőbb volt, mint az adminisztráció.

Interjút adott a Népszavának Székely László szívsebész, akit kirúgtak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetből, ezután pedig meghalt egy beteg, akinek nem végezhette el műtétjét.

Elmondta: most volt titkárnője fogadja a betegeinek hívásait, és az új osztályvezetőhöz irányítja őket. A napokban meghalt beteg többször is telefonált, hogy mi lesz vele, mikor jöhet. Székely szerint valóban nem adott át minden beteget egyenként, hiszen a rendszerben benne vannak, de a három fontosabb esetről szólt. Egyébként sem kérte tőle senki, hogy minden betegről számoljon be, és mivel szeptember 19-én felmentették a munkavégzés alól, nem is fér hozzá semmihez.

Ugyanakkor a felmentést követően levelet adtak át, amiben két másik beteg mellett a később elhunyt pácienssel kapcsolatos összes információ szerepelt. Ebben arra kérték a helyébe lépő főorvost, hogy nézze ét, és ha kell, értékelje újra a három beteg kezelési tervét, műtéti programját. Arról Székelynek nincs hivatalos információja, hogy mi van a másik két beteggel, és tőle sem kért senki tájékoztatást.

Az interjúban a szívsebész részletesen beszél arról az esetről, amelyre hivatkozva kirúgták. Mint mondta, azt már tudta a műtét előtt, hogy kilyukadt a beteg mellimplantátuma, és a beavatkozás előtt plasztikai sebésszel konzultált, aki azt javasolta, hogy kerülje el az implantátum területét. A műtét közben viszont észrevette, hogy a kifolyt szilikon átszivároghatott a szövetek között, és a vérbe kerülve halált okozhatott volna.

Székely elmondta: azonnal kivette az implantátumot és plasztikai sebészt hívott, hogy segítsen eltávolítani a kifolyt szilikont, és rekonstruálni a nő mellét. Ám a szivárgó szilikon miatt a beteg tüdővérzést is kapott, és akkora lett a baj, hogy lélegeztetni sem lehetett, gépre kellett kapcsolni. Így tüdősebészt és bronchológust is hívni kellett, akiknek nem volt szerződésük a kórházzal és saját eszközeiket hozták. Előbbi kivágta a sérült tüdődarabot, a másik kitisztította a légutakat.

Az orvos kijelentette: ő úgy járt el, ahogy az orvosi eskü megköveteli, a beteg életét, és nem az adminisztrációt tartotta szem előtt. A műtét után a történtekről tájékoztatta a főigazgatót.

Az eset márciusban történt, szeptemberi kirúgása napjáig senki nem közölte vele hivatalosan, hogy helytelenül járt volna el. Aznap viszont behívatta a főigazgató, és egy etikai bizottsági döntést emlegetett, de Székely tudomása szerint nem folyt ellene ilyen. Azt is mondta: ügyvédje kérte az etikai bizottsági ülés jegyzőkönyvét, de azt a választ kapták, hogy nincs. (Fotó: MTVA bizományosi / Róka László)