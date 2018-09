Egyre többen keresnek az átlag alatt, papíron mégis javulnak a számok

Igazságtalan a nyugdíjemelés, és már az inflációnál is kisebb

Idén júliusban a KSH tájékoztatása szerint 326,7 ezer forint volt az átlagkereset. Az Azénpénzem.hu kiszámolta: a KSH által közzétett hivatalos átlagkeresetnél alacsonyabb összeg 2010-ben az adózók nem egészen 38 százalékára jutott. Ugyanez az érték 2016-ban már legalább 43 százalékot tett ki.

Nő a különbség, a gazdagok gazdagodnak

Az ország egyes területei között is nőttek a különbségek. Míg ugyanis vidéken – ami a mostani kormány szívének állítólag annyira kedves – 2010-ben 46 százalék volt az átlag alatt, 2016-ra ez az arány 52 százalékra emelkedett. Szabolcsban az országos átlag alatti szám több mint 60 százalék.

Papíron még szebben mutathatnak majd a fizetések a cafeteria átalakítása után: jövőre munkabérként adózik majd a munkahelyi étkeztetés, az Erzsébet-utalvány, a bérlet, az iskolakezdési támogatás, a pénztári hozzájárulás, de az idén még adómentesen adható lakástámogatás is. A statisztikában tehát a bér nagyot nő, miközben a dolgozók döntő többségének sokkal kevesebb jut a családi kasszába.

A lap szerint legjobban a havonta mintegy 334 ezer forintnál többet keresők jövedelme emelkedett. Ennél is érdekesebb, hogy már 2016-ban mennyire megugrott a havi 1,66 millió forint feletti jövedelem. Ez a réteg arányában a fővárosban ötször akkora, mint vidéken. Azok a szerencsések, akik ebbe a kategóriába tartoznak 2016-ban 545,5 milliárd forintról adtak összesen számot, ami több mint 11 százalékkal haladta meg az előző évit.

Érdekes momentum az is, hogy az adóhatósági évkönyvekből pedig szép csendben kikerült a topjövedelmekről készített tábla, az utolsó adatok 2015-re vonatkoznak. Ezt is az egyik lap kérte ki, nem önként tették közzé. A lap felidézi: a százas jövedelmi toplistábatartozó magánszemélyek összesen 130,5 milliárd forint jövedelmet vallottak be, ami 23 százalékos növekedés volt a 2014-eshez képest. Ebben a kategóriában a legmagasabb jövedelem egy év alatt megduplázódott.

