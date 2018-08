Agyrázkódás, zúzódások: elértünk egy motorost, aki az olajat folyató busz miatt balesetezett

A Deák tér felől haladtam, és amikor elhagytam a Rákoczi út-Múzeum körút kereszteződést, akkor lassítanom kellett, de ment is ki a motorom eleje. A Múzeum körút 10. szám előtt estem el, és az ott sétáló turisták segítettek lábra állni. Mentőt nem hívtam, de kivizsgáltattam magam. Agyrázkódásról, horzsolásokról, zúzódásokról van látleletem

– mondta nekünk Ferenc, aki azért szenvedett ma balesetet, mert egy BKV-buszból a fél városon keresztül folyt az olaj.

Ferenc azt is elmondta, hogy a motorja oldala is megsérült, illetve széttört az órája, és a bukósisakja is használhatatlanná vált.

Megkérdeztük a BKK-t, hogy kinek a felelőssége, hogy kilométereken keresztül folyt az olaj a buszból. Illetve azt is, hogy fizetnek-e kártérítést azoknak, akik baleseteztek, megsérültek a kifolyt olaj miatt.

Amint válaszol a BKK, cikkünket frissítjük.