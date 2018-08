Népegészségügyi felmérés indul szeptemberben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ismét tápláltsági állapotfelmérést végez a lakosság körében. Az országosan reprezentatív adatok alapján készülő elemzés többek között az elhízás gyakoriságáról, a táplálkozási szokásokról, a tápanyagbevitelről, az egészségi állapotot meghatározó tényezőkről nyújt majd valós képet. A felmérés lehetőséget kínál arra is, hogy más, a népegészségügyi akciótervek előkészítéséhez szükséges információk is elérhetővé váljanak a szakemberek számára.

Hallgatnak, de többen is meghaltak nyugat-nílusi lázban Magyarországon

A 2018. szeptember eleje és december közepe között zajló adatrögzítés alapján készülő, az OGYÉI által koordinált kutatás nélkülözhetetlen bizonyos népegészségügyi programok kidolgozásához, és reális képet nyújt majd a lakosság táplálkozási szokásairól, tápláltsági állapotáról.

Eddig 2009-ben és 2014-ben zajlott hasonló felmérés Magyarországon, az azonos módszertannal végzett vizsgálat eredményeivel való összevetés lehetővé teszi az időbeli változások kimutatását.

A mostani, 2018-as kutatás azonban egy, a korábbinál bővebb, a népegészségügyi intézkedések megalapozott előkészítését szolgáló modult is tartalmaz majd: egyrészt a gyógyszermellékhatásokkal kapcsolatos ismeretekre, az étrend-kiegészítők fogyasztására és a dohányzással kapcsolatos szokásokra is rákérdez majd.A népegészségügyi felmérésben országszerte 149 településen, több ezer felnőttet keresnek majd fel az OGYÉI által megbízott cég − a Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft. – kérdezőbiztosai. A már említett témákban egy kérdőív kitöltésére kérik a lakosokat, ezzel párhuzamosan pedig átadnak egy úgynevezett táplálkozási naplót: arra kérik az érintetteket, hogy három napon keresztül rögzítsék, mit fogyasztottak. Ezt követően egy dietetikus jelentkezik a vizsgálatba bevont személynél, akinek segítségével átbeszélik a táplálkozási napló adatait, emellett pedig testsúly- és magasságmérést is végeznek.

A kutatás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által elnyert, EFOP 1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 számú, Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén című projekt keretében zajlik.

A felmérésről a kutatócég levélben már tájékoztatta, illetve folyamatosan tájékoztatja az érintetteket. A részvétel nem kötelező, mindenki eldöntheti, hogy részt kíván-e venni a vizsgálatban. Az OGYÉI levélben értesítette a felmérés céljáról a kijelölt települések jegyzőit, polgármestereit és a hatóságokat.

A begyűjtött adatokat az OGYÉI a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak szigorú betartásával, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró módon kezeli, és csak tudományos kutatási célra használja fel, amelyet a későbbiekben (összesített adatok alapján) publikál majd.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ezúton is kéri a lakosság támogatását, a felmérésben résztvevők együttműködésükkel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hatékony népegészségügyi programok segítségével növekedhessen a magyarországi lakosok egészségben eltöltött éveinek száma és növekedhessen az élettartam.

Kiemelt kép: MTI/Sóki Tamás