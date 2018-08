Koncert közben akarta megkéselni egy férfi az Anna & the Barbies énekesét

Elvittek egy férfit a rendőrök a pénteki Anna & the Barbies koncertről, aki egy késsel ment be a Budapest Parkban tartott koncertre. A férfi az együttes énekesét, Pásztor Annát hosszú idő óta fenyegeti, eddig 196 oldalnyi levelet írt neki.

Megkértem, hogy szálljon le rólam, a férjem is kérte. Többször megfenyegetett már

– mondta Pásztor Anna a Facebook oldalára feltöltött videóban.

A rendőrök és a biztonságiak már számítottak az érkezésére, és mivel az énekesnőnek már több képet is küldött magáról, a rendőrök azonosították és 72 órára rabosították, de valószínűleg a 72 óra leteltével el is engedik majd a férfit. Mint utólag kiderült, a zaklató egy cipőjében elrejtett késsel ment be a Budapest Parkba.

Pásztor Anna a koncertjein mindig beugrik a nézők közé, a videóban azt mondta, a jövőben ezt már nem teszi meg.

