Felvételi: hosszabb lesz a jogorvoslat elbírálási ideje

Hosszabb lesz a felvételi jogorvoslat elbírálási ideje, ugyanis a felvételi eljárásban hozott besorolási döntéssel szemben fellebbezés helyett már kizárólag közigazgatási per indítható; az Oktatási Hivatal azt javasolja, hogy keresetet, számolva a pervesztesség esetén fizetendő perköltséggel is, alapos megfontolást követően nyújtsanak be az érintettek – írta a Magyar Hírlap szombati számában.

A lap emlékeztet, hogy a felsőoktatási törvény idén január elsején hatályba lépett módosítása miatt megváltozott a felvételi eljárásban hozott besorolási döntéssel szembeni jogorvoslat módja:

a felvételiző a döntés ellen már nem fellebbezéssel, hanem keresettel élhet, a besorolási döntésről szóló határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal (OH) mint alperes ellen. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az OH-hoz elküldve kell benyújtani Ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy annak hiányában papír alapon.

A keresetlevélben foglaltakat az OH megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Amennyiben ezt nem tartja indokoltnak, a keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz továbbítja.

