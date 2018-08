Író lett a gyerekrabló pedofil magyar tanár

Egyik tanítványa ügyében szexuális erőszakkal vádolják.

A Blikk szerint megírta „gyermekekkel kapcsolatos élményeit” az a békési informatikatanár, aki tavaly 11 éves diákját Londonba akarta szöktetni. Könyvét édesanyja a piacon árulja.

A közel sem átlagos barátság egy tanár-diák kapcsolatból alakult ki, majd sok-sok viszontagság után, megtépázva bár, de a világ gonoszságait eltűrve tovább és tovább működött

– olvasható az ajánlóban.

Gyerekrabló pedofil tanárt fogtak - megrázó részletek Külföldre akarta csempészni 11 éves diákját egy békési tanár.

Tanítványa külsejét elváltoztatva próbálta kiszöktetni a kisfiút, de tettéért felfüggesztett börtönt kapott, mert a gyerek önszántából ment vele. Csetüzeneteket is írt arról, hogyan közösülne vele, de ezért sem emelhettek vádat ellene.

Fordulat a gyerekrabló pedofil tanár ügyében Megszüntették az egyik nyomozást.

Most mégis vádat emeltek ellene, mert jelentkezett egy másik gyerek is, akit a robotikaszakkörön hálózott be.

A Békési Járási Ügyészség tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel elkövetett szexuális erőszak, illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült pornográf felvétel tartása miatt is vádat emelt ellene. Ha a bíróság bűnösnek találja, akár 15 évet is kaphat – írja a lap.