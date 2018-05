Körbezárja a TEK a Kossuth teret a tüntetések napján

Felkerüllt a TEK honlapjára egy 2018. május 4-én keltezett személy- és létesítménybiztosítási intézkedésről szóló dokumentum, amely szerint május 8-án 00.00 órától a szükséges ideig, de legkésőbb 2018. május 8-án 11.00 óráig gyakorlatilag körbezárják a Kossuth teret

– szúrta ki a merce.hu.

Azon a napon, azaz kedden tartja alakuló ülését az Országgyűlés, az ellenzék pedig több demonstrációt is bejelentett. Délelőtt a Civil Ellenzéki Kerekasztal tiltakozik, este hat órától pedig a Mi vagyunk a többség-csoport tart demonstrációt.

A Mérce szerint a TEK utolsó pillanatos lépése veszélyezteti a tüntetések megtartását, főként az élőlánc megszervezése tűnik nehéznek annak fényében, hogy az időzítés miatt szinte lehetetlen jogorvoslatot kérni. Pedig a A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) pénteken tudatta, hogy pert nyert a rendőrséggel szemben, így a korábbi tiltás ellenére a rendőrségnek mégis engedélyeznie kell az Országgyűlés alakuló ülését megelőző élőlánc felállását a Parlament épülete köré.

Eredetileg a parlamenti őrség rendelte el a Kossuth tér lezárását, mondván így tudja garantálni a védett személyek, azaz a képviselők biztonságát. Ezért utasította el eredetileg a rendőrség az élőláncra benyújtott engedélykérelmet. A TASZ a bíróságon megtámadta a döntést, és elérte, hogy a tiltakozó akciót meg lehessen tartani. Ám ekkor érkezett a TEK.

Ugyanakkor a Mércének nyilatkozó TASZ-szakértő úgy gondolja, a bírói indoklásból az következik, hogy ettől még meg lehet majd tartani a bejelentett demonstrációkat, mert a TEK-lezárás olyan területekre terjed ki, ahol előzetesen bejelentett és a rendőrség által tudomásul vett demonstrációk lennének, és ahog

a rendőrségnek végül az élőláncot is biztosítania kell a bíróság döntése alapján a lezárás ellenére is, így a TEK-lezárás mellett is biztosítania kell az arra a területre bejelentett demonstrációt.