Hotelben vív meg egymással a baloldal összes vezére

Közeleg a választás, így egyre több szervezet találja ki, hogy valamilyen formában vitára kényszeríti a pártok vezetőit (leszámítva a Fideszét, aminek vezetői nem állnak ki nyilvános vitákra). A Válasszunk 2018! (V18) nevű, Balázs Péter elnökölte mozgalom is így döntött, és szerda estére fórumot szervezett a fővárosi Benczúr Hotelbe. Ezen részt vesz Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd kormányfőjelöltje, Szél Bernadett, az LMP társelnöke és Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke. Az élő közvetítést itt követhetik, alatta szövegesen is kivonatoljuk, mi fontos hangzott el a fórumon:

A vita előtt hosszasan nézhettünk egy felvételt, amin a Hang nevű civil szervezet embereket kérdezett meg az utcán, hogy mit kérdeznének a jelöltektől, Magyarország leendő miniszterelnökétől. Utána Balázs emelkedett szóra, hogy felvezesse az estet. Elmondta, hét pártot hívtak meg a fórumra, de az első pártról kiderült, hogy nincsen programja, ez a kormánypárt. A Fidesz így válaszolt a meghívásra: “Az önök által meghívott vitapartnerek bármit is mondanak nyilvános szerepléseik során, valódi céljaik az ország érdekeivel ellentétesek.”. A Jobbikkal is tárgyaltak egy ideig, majd a Jobbik közölte, pártként nem akarnak részt venni ezen. Azzal folytatta, a többi, vitát vállaló párt közeledett a mai napon, majd pezsgő vitát kívánt. Több kérdés, több kör volt, minden körben minden jelölt 2 perc megszólalási időt kapott. A felszólalók sorrendjét kisorsolták.

1. Az első kérdést Orbán Viktor március 15-i beszédével vezették fel: reálisnak tartják-e a Fidesz-KDNP legyőzését, és ennek érdekében milyen lépéseket kell még megtenni?

Szigetvári szerint rendszerváltást akarnak a választók, ők ma megtették a megfelelő lépéseket. Amúgy tömeges visszalépésekben reménykedik. Gyurcsány azzal folytatta, Orbán őrültségeket beszél, de van benne rendszer. Ő is küzdeni fog a végsőkig, Orbán ellen. Nincs mese, egy az egyben kell a Fidesz ellen küzdeni. A kormányváltók márpedig többségben vannak, meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy érvényesítsék a parlamentben is. Alku nincs. Karácsony következett, aki nagyon szépen beszélt a közös ország vágyott építéséről. Szerinte is jobb a helyzet a mai nap után, hogy támogatják a pártok egymást. Az MSZP-P komoly áldozatokat hozott szerdán, és egyetért Gyurcsánnyal, hogy késznek kell lenni arra, hogy együtt vezessék az országot. Az elképzelhetetlen, hogy együttműködjenek a Fidesszel.

Fekete-Győr mindenkit letegezve sziázott, majd azon kesergett, milyen szomorú, hogy a visszalépésekről kell beszélni. Elmondta, nekik elegük volt az állapotokból, át kellett lépni az árkokon, ezt ő maga is megtette a Budapest 1-es körzetben. Ha kell, áldozatokat is hoznak. Szél zárta a kört azzal, hogy mekkorát csalódtak, amikor a teljes ellenzéki konzultációt akarták volna. De heves ellenállás lett a vége. A fontos, hogy olyan jelzéseket küldjenek az embereknek, miszerint van tétje április 8-nak. Nem mindenki örült, amikor Magyarország egyetlen oligarchamentes pártjának nevezte az LMP-t, valaki bele is tapsolt erőszakosan a közönségből.

2. Egészségügyi kérdés következett: Milyen területen kezdenének neki a munkához e téren?

Szél azzal kezdte, hogy Orbán egy monstrum, az Emmi alá pakolta be az oktatást és egészségügyet is, amit az LMP önálló tárcákra szedne szét. A párt a prevencióra költene többet, na meg megdupláznák az egészségügyi béreket. Fekete-Győr szerint a rendszerváltás után nem reformálták meg az egészségügyet, ciklusonként próbálkoztak ezzel. Megakadályoznák az orvosok elvándorlását, sokkal több egynapos sebészeti műtét lenne, ellenőriznék a kórházak minőségét. Karácsony a pártszövetség programját hozta fel, hogy beruháznának az emberi tőkébe. Több pénzt kell jobb struktúrában elkölteni, a szakápolók bérét kell leginkább emelni, rendbe kell tenni az alapellátást.

Gyurcsány átlátta a szituációt: mindenki inkább fizet külön az orvosnak. A kapcsolat és pénz számít az ellátásban, miközben a várólistákon 27 ezren vannak. Felteszi a kérdést, mi várható el a biztosításért? Szerinte pokoli sok pénz kell erre, ezért nem lehet például a 13. és 14. havi nyugdíjat megígérni. Szigetvári szerint a vidékiek élettartamát növelni kell. Egyetértett abban, hogy magánszolgáltatókat is be kéne vonni a társadalombiztosításba, de háziorvosi praxisokat is privatizálnának. Egy fontos mondatot is mondott a végén: a költségvetési egyensúlyt fenyegetni nem szabad.

3. Következett az oktatás, szintén adatokkal, videóval alátámasztva: Mit kéne változtatni az oktatásban?

Szigetvári szerint azt kell megtanítani a gyerekeknek, amikre szükségük lesz, de ebben a Himnusz és a Szózat is legyen benne. Szerinte vissza kell adni az iskolákat az önkormányzatoknak, a tankönyvválasztás jogát a tanároknak. Vissza kéne emelni a tankötelesség határát 18 évre. A felsőoktatásban (is) növelni kell a finanszírozást, megalázó ugyanis, mennyit keres egy docens. Gyurcsány szerint ebben a demokratikus pártok között nincs az oktatásban vita. Vissza kell adni az iskolákat a tanároknak, gyerekeknek. Világnézetileg semleges iskolák a gyerekek alapjoga, meg kell akadályozni az egyházi iskolák túlfinanszírozását. A Független Diákparlament megmondta szerinte, nem magolni akarnak, hanem szeretni tanulni. Nem kellenek elitiskolák és lemaradó iskolák, nem kell kötelező hittan, nem kell kancellári rendszer.

Karácsony a mostani rendszer ekézése után a finn iskolarendszerrel jött: csökkenteni kell a tananyagot, hogy ne öljük ki a kíváncsiságot a gyerekekből. Szerinte bízni kell a pedagógusokban, akiknek van bevált módszerük és tankönyvük. Lehetővé kell tenni, hogy az egész társadalom élete végéig tudjon tanulni. Fontos lenne, hogy a pedagógusok elmehessenek egy év továbbképzésre. Fekete-Győr beismerte, nemrég még gimibe járt, a Momentum az első netes generációt képviseli. De sok kortársa nem tud elhelyezkedni, mert a közoktatás nem készíti fel őket a folyamatos változásokra. Legyenek állampolgári ismeretek, nyelvoktatás, informatika, uniós képzés, tanítsák csapatmunkára és vitakultúrára a gyerekeket, ez kell. Szél szerint a cél, hogy egy diáknak se kelljen gyomorgörccsel iskolába menni. Világszínvonalú oktatást akarnak, hisz a párt gazdaságpolitikája a kiváló oktatásra alapul. Ezért jól megtripláznák a tanárok fizetését, de 300+200 milliárdot hozzátehetnének az oktatási büdzséhez.

4. A szegénység kérdésköre következett: Milyen szociálpolitikai intézkedéseket tartanának meg, vezetnének be?

Szél azzal nyitott, hogy az egygyermekes családoknál nőtt a szegénység a KSH adatai szerint. A rendszerből is sok pénzt vettek ki, de leépítették azokat a szakmákat is, amikkel lehetne segíteni. Bérválságból kell kivezetni az országot, helyben kell zöldgazdaságot teremteni. Ide uniós forrásokat is be lehetne csatornázni. Fekete-Győr szerint 2002 óta megy az ország lejtős pályán a szocialisták felelőtlen ígéretei miatt. Beszólt Karácsonynak is, miért lenne fenntartható a 13. havi nyugdíj megígérése. A Momentum központokat hozna létre coachinggal és pályázatírási segítséggel. Megemelnék a családi pótlékot is.

Karácsony szerint széles középosztályra van szükség. Büszke arra, hogy Zuglóban létrehozták a szociális modellt, ami a mélyszegénységben élőkön is segít, de a lakhatásban is. A nyugdíjrendszerben is lépni kell, tíz éve nem emelték a minimálnyugdíjat. A 13. havi pedig jó eszköz arra, hogy csökkentse a különbségeket, hisz mindenki átlagnyugdíjat adnának. Gyurcsány szerint az lenne jó, ha mindenki a munkájából élne meg, és nem lenne dolgozói szegénység. Alapjognak akarják az alapvető közművekhez való hozzáférést. A közmunkában abszurd, hogy a minimálbérnél kevesebbet keresnek emberek. Szigetvári közgazdászilag közelítette meg a kérdést, szerinte nem szabad gazdagellenes érveléseket tolni, de a szegényeket segíteni kell. Szolidáris társadalom kell, ahol a gazdagabbak segítenek a szegényeken. Az alapjövedelemben és ingyen járó közművekben nem hisznek.

