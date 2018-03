El kell mondania a kormányhivatalnak, szétszennyezték-e Baranyát

Baranyában két helyszínen is veszélyes hulladék fertőz, de az erre vonatkozó adatokat hónapok óta titkolja a kormányhivatal.

Mindenféle indokokkal hosszú hónapok óta visszatartja a Baranya Megyei Kormányhivatal a Greenpeace-től, hogy mennyire súlyos a szennyezés Garén és Hidason, ahova anno a Budapest Vegyiművek mocska került. Azonban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása és a Pécsi Járásbíróság elsőfokú ítélete után a Pécsi Törvényszék másodfokon, jogerősen is kimondta:

közérdekű környezeti adatot nem lehet visszatartani a magyar állampolgároktól és a civil szervezetektől.

A Greenpeace amúgy még a Mérgezett örökségünk című kiadványában említette meg a garéi és hidasi helyszíneket több más, magyarországi szennyezett hellyel egyetemben. A lista összeállításához 40-50 közérdekű adatigénylést is benyújtottak, a legtöbb hatóság válaszolt is ezekre. Az egyik kivétel a baranyai hivatal volt, holott lehetséges, hogy a két szennyezés akár az ivóvizet is veszélyezteti. Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője szomorúan nyilatkozott a mostani bírósági döntésről:

Elkeserítő a Kormányhivatal hozzáállása, hogy az akár a lakosság számára is kockázatos szennyezések feltárása és megszüntetése helyett inkább azok eltussolásába fektetnek pénzt, időt és energiát. Üdvözöljük, hogy a szakhatóság után immár jogerősen, másodfokon a bíróság is kimondta, hogy nem lehet eltussolni környezetvédelmi adatokat. Az ilyen adatok feltételei annak, hogy a zöld civil szervezetek hatékonyan léphessenek fel a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető szennyezések ellen.

(Kiemelt kép: Greenpeace)