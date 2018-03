Kitört az ónos eső, vezessen óvatosan!

Csomó megyére adtak ki riasztást, nagyon csúszhatnak az utak. Vigyázzon, ha csillog az aszfalt, óvatosan lassítson!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Tolna megyékre narancssárga, Fejér, Somogy, Veszprém és Zala megyékre pedig citromsárga riasztást adott ki az ónos eső miatt. Arra kérik az autósokat a Magyar Közút szakemberei, hogy csak akkor induljon itt útnak akárki, ha tájékozódott az útviszonyokról.

A Magyat Közút most 330 géppel dolgozik a helyzet megoldásán, de ez nem egyszerű, mert maga az ónos eső mossa le ilyenkor az útról a síkosságmentesítő anyagot. 12 órás váltott műszakban dolgoznak, csak pénteken 8400 tonna sót és 517 ezer liter kálcium-klorid oldatot szórtak ki, valamint kőzúzalékot is az útra csaptak. Síkos szakaszok így is akadhatnak.

Szóval még egyszer a lényeg: az ónos eső elálltáig ne induljon senki se útnak, ha halaszthatatlan utazás van, előtte mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról.

A legfrissebb információt a megyei diszpécserektől és az Útinform munkatársaitól szerezhetik be, minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform oldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők.

(Kiemelt kép: MTI)