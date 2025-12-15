Közölte a FOXPOST, mi a végső határidő a karácsonyi csomagok rendelésére

Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek. A Foxpost azt ajánlja, hogy a házhoz szállítandó csomagokat legkésőbb december 17-én, szerdán, a csomagautomatába vagy átvételi pontra szánt küldeményeket pedig december 19-ig, péntekig adják fel.

A közleményben azt írják, a Foxpost mindent megtesz annak érdekében, hogy minden felhasználó időben megkapja a csomagját. A vállalat munkatársai egész decemberben, a hét minden napján szortírozzák és kiszállítják a csomagokat, sűrített járatokkal töltik és ürítik az automatákat.

A Foxpost az ünnepek között módosított menetrend szerint működik. December 24. és 28. között nincs csomagbegyűjtés és kiszállítás. December 29. és 31. között a cég a megszokott rendben dolgozik, majd 2026. január 1. és 4. között ismét szünetel a csomagbegyűjtés és kiszállítás. Az új év első munkanapja 2026. január 5., hétfő – ettől a naptól kezdve a FOXPOST ismét a szokásos menetrend szerint működik.