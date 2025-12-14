Sokan nyomoznak a csomagjaik után az egyik futárszolgálatnál: egyre több a károsultak száma karácsony előtt

A Telexhez eljutott olvasói információk szerint sokasodnak a problémák a DPD csomagküldő szolgálatával, mert vagy nem érkeznek meg időre a szállított küldeményeik, vagy a szállítás állapotát jelző felület nem jelzi jól, hogy mikor érkezik a csomag, és a szállítás átütemezése sem funkcionál jól, ráadásul az ügyfélszolgálat is sokszor elérhetetlen.

A lap cikkében beszámol egy konkrét esetről is, amikor olvasójuk először arról kapott üzenetet, hogy délután fogják kézbesíteni csomagját az automatába, de kódot nem kapott az átvételhez. Este hatkor aztán a küldemény bekerült a DPD nyomkövető rendszerébe, ami szerint visszaszállították azt a központba, mivel nem volt hely az automatában. Emailben és telefonon is sikertelenül kereste a céget, akik öt nappal később ismét azt írták egy üzenetben, hogy a csomagja megérkezett az átvételi pontra, de továbbra sem küldtek hozzá kódot. Az applikáció szerint a küldemény továbbra is a központban van, de a vállalat weboldala azt írta, hogy már két nappal korábban kiszállították egy üzletben lévő átvételi pontra. Miután odament, kiderült, hogy nincs ott a csomag, az ügyfélszolgálattal pedig továbbra sem sikerült beszélnie.

Mások arról írtak, hogy többször is „sikertelen kézbesítésről” érkezett üzenet hozzájuk miközben otthon voltak, így észrevették volna, ha a futár valóban megpróbálja kézbesíteni a csomagot. Volt, aki ezután maga vehette át csomagját, ha hajlandó volt elmenni érte a cég raktárába.

A csomagjaikra várakozók már egy Facebook-csoportot is létrehoztak „DPD Hungary károsultak” névvel, ahol a naponta megjelenő egy-kéttucatnyi bejegyzésben a fent említettekhez hasonló problémákat írnak le.

Varga László, a DPD kereskedelmi- és marketing igazgatója a lap megkeresésére megerősítette, hogy vannak bizonyos csúszások, de ezek szerintük elsősorban Budapesten jelentkeznek – ott is főként azokban a kerületekben, ahol „extrém módon” megnőtt az előző évekhez képest a csomagforgalom.

Kiemelte, hogy az év vége felé, a novemberi Black Fridaytől kezdve karácsonyig bezárólag mindig sokkal többet rendelnek az emberek, ez a forgalom pedig idén a korábbi évekét is jelentősen meghaladta. Varga elmondása alapján november végén és december elején így átlagosan nagyjából 50 százalékkal emelkedik meg a forgalmuk a korábbi időszakhoz képest.

Varga szerint érdekes módon az is okozhat fennakadásokat, hogy a küldeményszám emelkedése mellett egyre nagyobb a csomagautomatába érkező rendelések aránya. A nagy méretű csomagok nem férnek be az automaták akármelyik rekeszébe, így az új csomagokat gyakran nem tudják betenni az automatába, amíg az előző küldeményt el nem vitték onnan. Ilyen esetekben a vállalat időnként átirányítja a csomagot egy másik környéken lévő automatába, de így is több napig eltarthat, mire a rendelő át tudja venni a küldeményt.

A csúszások miatt napi több ezer telefonhívás és email érkezik a vállalathoz, ami az ügyfélszolgálatukat is leterheli. A DPD azonban továbbra is tartja, hogy Budapesten azok a csomagok megérkeznek karácsonyig, amit december 15. előtt megrendeltek, vidéken pedig még a 19. előtt rendelteket is ki tudják szállítani – mondta a Telexnek a cégvezető.

A vállalat 2003-ban jelent meg Magyarországon, ahol ma már közel 700 futárral dolgozik. Tavaly 23,8 milliárd forint volt a hazai bevételük, de az adózás utáni eredmény csak 53 millió forint lett.