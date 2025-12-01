Ilyen különleges karácsonyfából csak egy van az országban

Rendhagyó és látványos ünnepi eseménnyel vette kezdetét az advent Tapolcán: a Stari sörfőzde 33. születésnapja alkalmából egy közel 430 hordóból álló karácsonyfát építettek, amelyet ünnepélyesen kapcsoltak fel szombaton, írja a veol.hu.
A különleges fenyőfa ötlete magától a sörfőzdétől származott, amely idén „lépett krisztusi korba”. A szervezők elmondták: céljuk az volt, hogy méltó módon ünnepeljék meg a 33 évet, és olyan élményt adjanak a városnak, amely korábban még nem volt.
Az egyedi látványról a sörfőzde egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.
Csonka Nándor atya meg is áldotta a különleges karácsonyfát, amely az ünnepi időszakban minden este megtekinthető lesz.
Kapcsolódó
Baljós hangokat hallott a karácsonyfadíszből egy nő – beigazolódott a félelme, amikor feltörte a gömböt
Akik látták a videók, kétszer is meggondolják majd idén, hogy milyen díszeket tesznek fel a fára.