Ilyen különleges karácsonyfából csak egy van az országban

2025. 12. 01. 05:30
Rendhagyó és látványos ünnepi eseménnyel vette kezdetét az advent Tapolcán: a Stari sörfőzde 33. születésnapja alkalmából egy közel 430 hordóból álló karácsonyfát építettek, amelyet ünnepélyesen kapcsoltak fel szombaton, írja a veol.hu.

A különleges fenyőfa ötlete magától a sörfőzdétől származott, amely idén „lépett krisztusi korba”. A szervezők elmondták: céljuk az volt, hogy méltó módon ünnepeljék meg a 33 évet, és olyan élményt adjanak a városnak, amely korábban még nem volt.

Az egyedi látványról a sörfőzde egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.

Csonka Nándor atya meg is áldotta a különleges karácsonyfát, amely az ünnepi időszakban minden este megtekinthető lesz.

