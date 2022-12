A fél Twitter egy Ausztráliában felállított karácsonyfán nevet

Amikor felállították Ausztrália keleti csücskének központi karácsonyfáját, aligha gondolták, hogy világszenzáció lesz belőle, számolt be róla a helyi sajtó.

Port Macquarie-Hastings önkormányzata még múlt pénteken állította fel ünnepélyesen a karácsonyfát, és ekkor kapcsolták fel először a fényeit is.

De bár ne tették volna, gondolják a helyiek, szerintük ugyanis vállalhatatlan lett a fa díszítése. Ezen egyébként nehéz is vitatkozni a fotókat elnézve.

I feel how the Port Macquarie Hastings Council Christmas tree looks. pic.twitter.com/hYHnSrQTrS

— Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) December 5, 2022