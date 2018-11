Öt tökéletes ajándék, amit otthonról is megvehet

A karácsonyhoz közeledve egyre nagyobb a nyomás, hogy mindenkinek jó ajándékot találjunk. Egy klasszikus zokni-bögre duó is szuper lehet, most viszont olyan élményeket ajánlunk az ünnepekre, amik még őket is túlélik, és egy életre szólnak. Mindenki megtalálhatja a saját pénztárcájához illőt, ráadásul ki sem kell az alábbi ajándékokért mozdulni, egy gombnyomás az egész.

Ennio Morricone-koncertjegy

A filmzenék koronázatlan királya nem is olyan régen majdnem elbúcsúzott a turnéktól, de most mégis ellátogat Budapestre, a Sportaránéban tér vissza Magyarországra. Morricone olyan filmeknek szerezte a zenéjét, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat, A profi, Egy maréknyi dollárért, Malèna vagy Quentin Tarantino Aljas nyolcasa.

Hol: Papp László Budapest Sportaréna

Mikor: 2019. január 23, este 8.

Mennyiért: 15 900 forinttól határ a csillagos ég, azaz 69 ezer forint

A Titanic musicalben

Nincs olyan ember, aki ne hallott volna az elsüllyedt hajó történetéről, vagy ne látta volna James Cameron tizenegy Oscar-díjjal jutalmazott filmjét Leonardo DiCaprióval és Kate Winslettel. A Titanic a Broadway-en is hatalmas sikert aratott: öt Tony-díjat kapott a musical, aminek a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz a hazai ősbemutatója augusztus 9-én és még öt további estén.

Hol: Szegedi Szabadtéri Játékok

Mikor: 2019. augusztus 9., 10., 11., 16., 17., 18., este 9.

Mennyiért: 4615 forinttól 15 845 forintig

Ebéd Köveskálon

Óriási tévedés, hogy télen nem érdemes a Balatonra utazni. Legalább olyan szép a hideg hónapokban az északi part és a Balaton-felvidék, mint a kánikulában. Mehetünk például a köveskáli gasztrofaluba, és vehetünk egy ajándékutalványt a Kővirág étterembe szállással vagy anélkül. Feltétlenül írjuk rá az ajándékkártyára, hogy a túrógombóc kötelező!

Hol: Köveskál, Fő utca 9/a

Mikor: decembertől februárig az iskolaszüneti napokon és tematikus napokon vannak nyitva, márciustól áprilisig, valamint novemberben minden hétvégén, májusban és novemberben kedd és szerda kivételével minden nap, a főszezonban pedig a hét minden napján lehet menni

Mennyiért: az ajándékutalvány összegét mi határozzuk meg, de szállással és ötfogásos vacsorával is vannak csomagok

A Londoni iskola karácsonyra

Attól még, hogy bezárt a Frida Kahlo-kiállítás a Nemzeti Galériában, van lehetőségünk bőven a múzeumlátogatásra. Nem sokkal a mexikói művész kiállításának vége előtt szintén a Várban nyílt meg a 20. századi brit festészet egyik legmeghatározóbb vonulatát bemutató tárlat Francis Baconnel és Lucian Freuddal.

Hol: Magyar Nemzeti Galéria

Mikor: a kiállítás január 13-ig látogatható

Mennyiért: a teljes áru jegy a helyszínen 3 ezer forint, elővételben 2800 forint

Sütikurzus a belvárosban

Nem kell félprofi szakácsnak vagy cukrásznak lennünk ahhoz, hogy élvezzünk egy mini főzőtanfolyamot/desszertkurzust. A Paulay Ede utcában működő Desszert neked régóta tart foglalkozásokat, és egyre népszerűbb a műhelyük. Nagyon sokféle süti közül választhatunk: csinálhatunk macaronokat, trendi tortákat vagy éppen egy francia csodasütit, a mille-feuille-t.

Hol: Budapest, Paulay Ede utca 17.

Mikor: rengeteg időpont közül lehet választani

Mennyiért: 15 990 forint

Kiemelt kép: Thinkstock