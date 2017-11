Engedélyezték a digitális pirulát, ami jelentést küld az orvosnak

A modern gyógyszerek akár teljesen megváltoztathatják a betegek életét, feltéve, ha azokat az orvos által felírt módon, rendszeresen és a meghatározott időpontokban szedik be. A digitális kornak erre is van megoldása, méghozzá egy olyan lenyelhető pirula, ami arról ad visszajelzést az orvosnak, hogy eljutott-e a páciens gyomrába. Gyakorlatilag megalkották a lenyelhető Nagy Testvért.

Az újfajta emészthető követőeszköz használatát most engedélyezte az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) az aripiprazolt tartalmazó Abilify nevű gyógyszertípus használatához, amit számos mentális betegség és rendellenesség kezelésére írnak fel, köztük depresszióra és bipoláris zavarokra, skizofréniára. Később más gyógyszertípusoknál is alkalmazhatják majd.

A digitális pirulába egy olyan apró, homokszem méretű érzékelőt rejtenek el, ami akkor aktiválódik, ha gyomorsavval érintkezik. Használatához szükséges egy viselhető, a páciens testén elhelyezett tapasz is, ami az érzékelő jeleit továbbítja az orvos és a beteg által is használt okostelefonos app felé, ezen keresztül követhetik a gyógyszer státuszát. A beteg az aktuális hangulatát, és az alvással töltött órák számát is felviheti az appba, hogy még az orvos még teljesebb képet kaphasson általános állapotáról.

Ugyan a megoldást azzal a céllal tervezték, hogy megkönnyítse a kezeléseket, és megakadályozza azt, hogy a páciensek a pirula beszedését elmulasztva kiszámíthatatlanul viselkedhessenek, felmerülnek a privátszférával kapcsolatos aggályok is, hiszen ma már minden feltörhető, így nagy valószínűséggel az okostelefonos app is, ami a gyomorba juttatott jeladóval kommunikál.

Az Abilify digitális verzióját jövőre tervezik piacra dobni, még nem tudni milyen áron.