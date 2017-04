4-5 csillagos szállodákba mentünk pihenni az év elején

Bár 2017 pihenésre alkalmat adó hosszú hétvégékben gazdag, az első negyedévében szűkölködtünk a munkaszüneti napokban. Míg 2016-ban ilyenkor 3 lehetőségünk is adódott arra, hogy elmeneküljünk a mínuszok elől a wellness-szállók gőzölgő fürdőibe, addig idén csupán egy szerdára eső március 15-i ünnepnappal számolhattunk.

Az utazási kedvünket ez egyáltalán nem szegte, sőt, tavalyhoz képest 8 százalékkal bővült a belföldi turizmus, de a vendégéjszakák hosszának megoszlásán látszik munkaszüneti a napok hiánya – kommentálta az eredményeket a Szallas.hu ügyvezető igazgatója, Szigetvári József. Ennek eredményeként a rövidebb, 1-2 éjszakás típusok mentek most jobban, ezek adták a foglalások több mint 80 százalékát. Nem csak a vendégéjszakák számára volt hatással a szünnapok hiánya: míg tavaly a márciusi extra hosszú hétvégére esett a legtelítettebb nap, ebben az évben már február 17-e volt a legforgalmasabb.

A 4-5 csillagos szállodák voltak a legkelendőbbek az idényben

A portál első negyedéves riportja szerint nőtt a foglalások száma a magasabb nívójú szálláshelyeken. Míg az előző esztendőben főként 3 csillagos hotelszobákat választottunk ebben az időszakban, idén már a 4-5 csillag volt a befutó, utóbbinál átlagosan 17 százalékkal többet fizettünk, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor továbbra is az 50 000 forintalatti árkategória a legkeresettebb, tízből nyolc üdülni vágyó ezt választotta.

A foglalások 15 százaléka szólt 50-100 ezer forint értékű csomagra, az ennél drágább kikapcsolódás pedig tavalyhoz hasonlóan ritkaság számba ment ebben az időszakban. Az elemzésből az is kiderült, hogy kis mértékben növekedett a SZÉP-kártyás fizetések száma az előzőévhez képest. A kártyákon lévő jelenleg mintegy 4,2 milliárd forintot május 31-ig lehet felhasználni, ezt követően ugyanis a kibocsátó bankok visszautalják a megmaradt pénzt a munkáltatóknak.

Töretlen Budapest és Eger vonzereje

Az új év első időszakában még mindig Budapest és Eger bizonyult a legnépszerűbb üdülési célpontnak. A lista további szereplői már 2016-ban is helyet kaptak a top 10 között, de a sorrend némileg átrendeződött. Az előző évben 7. helyen végzett Szeged idén felkerült a dobogó 3. fokára, míg a tavalyi bronzérmes Gyula most csupán a 8. pozíciót érte el. Debrecen és Pécs előbbre léptek, Hajdúszoboszló pedig hátrébb került. Új belépőként Zalakaros foglalta el a 10. helyet.

Ha külföld, akkor Lengyelország vagy Horvátország

Még mindig Zakopane a befutó, ha külföldi utazásra adjuk a fejünket az év első három hónapjában, Krakkó viszont egy helyezést előre lépett, így már a második legkedveltebb település az utazók körében. Lengyelország mellett a horvátországi üdülések is kelendőek, Vir például új belépőként egyből a harmadik helyen végzett. Az előző év hasonló időszakához képest új úti célok is felkerültek a legkeresettebbek közé, így Crikvenica, Zadar, Medulin, Szováta, Rimetea és Donovaly is az élbolyban szerepeltek.

Nem csak mi ruccanunk ki a téli, kora tavaszi hónapokban. A nálunk vendégeskedő külföldiek közül a németek képviseltették magukat legnagyobb számban, majd a románok és a lengyelek – tette hozzá Szigetvári József.