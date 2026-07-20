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Belföld

Holtan találták meg az eltűntként keresett hetvenes párt, kipufogógázt vezettek a kocsijukba

Hernádnémeti Polgárőrség
admin Kolontár Krisztián
2026. 07. 20. 11:41
Hernádnémeti Polgárőrség

Holtan találták meg azt a hetvenes éveiben járó házaspárt, akik szombaton tűntek el Hernádnémetiben. A Hernádnémeti Polgárőrség tájékoztatása szerint a kutatás rövid időn belül eredményre vezetett, de a két idős személyen már nem tudtak segíteni. Értesüléseink szerint a 76 éves férfi és a 73 éves felesége önkezűleg vetett véget az életének. Úgy tudjuk, hogy kipufogógázt vezettek a kocsijukba.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja, és a Miskolci Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.

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