Két napon át vigyázott sérült társára a sínek között egy kutya Kistéglásnál

Még a felettük elrobogó vonatok sem tántorították el: mellette maradt, hogy lenyomja a fejét.

„Két napon keresztül tartotta melegen a folyamatos veszélyben. Nem tudom minek nevezzem: ösztön, szeretet, barátság, kötődés. Csak annyit tudok, nem minden ember lenne erre képes. Mindannyian tanulhatunk belőle” Ezzel a szöveggel osztotta meg Facebook-oldalán az ukrajnai Ungvárban élő Denisz Malafeev a két kutya történetét, akikre a behavazott vasúti sínek között bukkantak a Záhony és Ungvár között található Kistéglásnál, karácsonykor.

Malafeev több videót is megosztott a két ebről, akik közül az egyik sérült volt, és önerőből nem tudott kimászni a sínek közül. Az egyiken felvételen látni lehet, ahogy egy vonat robog el felettük – ami a két nap alatt, amíg ott feküdtek egymás mellett, minden bizonnyal többször is megtörtént velük. Az érkező vonat látványa azonban nem késztette menekülésre a sérült szukára vigyázó hímet, aki még ekkor is ottmaradt mellette, és biztonságban tartotta azzal, hogy lenyomta a fejét.

A két ebet végül Malafeev és családja kimentette a sínek közül, miután egy közelben lakó ismerőse felhívta, és beszámolt neki a két ebről. A kutyák kimentése a férfi elmondása szerint nem volt egyszerű dolog, mivel a hím kutya, akinek a Panda nevet adták, annyira védelmezte Lucynak keresztelt társát, hogy még a segítségükre érkező helyieket is megmorogta.



Végül azonban sikerült magukkal vinniük a két kutyát, akik most már biztonságban vannak.