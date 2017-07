Azt hantázott a Fidesz a plakátjairól, amit csak akart

Úgy tűnik, a legalapvetőbb információk beszerzése nélkül fogadta el az Állami Számvevőszék annak idején a Fidesz 2010-es kampánykönyvelését. A pénzügyi ellenőrzést úgy végezték el, hogy a bevallott összegeket nem hasonlították össze a valós hirdetés-megjelenésekkel. Pedig, ha megcsinálják a legegyszerűbb kalkulációkat, komoly aránytalanságok bukhattak volna ki.

A Fidesz a 2010-ben a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány népszerűtlensége miatt eleve biztos győzelemre számíthatott, talán még kampány nélkül is kényelmesen sétálhatott volna be a hatalomba. Sokáig úgy is tűnt, hogy a párt nem fektet extra energiát, pénzt a lefutott versenybe, ám néhány héttel a választás előtt mégis begyújtotta a rakétákat. A március 15-i ünnepi nagygyűlés után, amely a Fidesz hivatalos kampánynyitója volt, mindenféle méretben és lehengerlő mennyiségben árasztották el az utcákat a párt reklámjai: megjelentek citylightokon, lámpa- és hirdetőoszlopokon, óriásplakátokon.

A végeredmény az lett, hogy a párt a hetvennyolc napos választási kampány ideje alatt legalább 10 200 köztéri reklámon hirdette magát. Ezt a 2010-es auditadatot eddig nem publikálták, ahogy azt sem, hogy végül az „Itt az idő!” és a „Csak a Fidesz!” szlogenekkel dekorált plakátok tették ki az összes párt választási plakátjainak csaknem a felét.

Akkor kerültek a közterekre a Fidesz-KDNP jelöltjeinek arcképes plakátjai, amelyek között ott voltak Domokos László, jelenlegi ÁSZ-elnök plakátjai is, aki 2010-ben fideszes egyéni jelöltként indult.

Az adatok forrása egy rendszeres országos felmérés, amely 2010. január 22-i kampányindító nap és a választás második fordulója, április 25. között három alkalommal (február, március és április első napjaiban) készített áttekintést az ország valamennyi köztéri hirdetőhelyéről, és regisztrálta az összes ott elhelyezett politikai hirdetést.

Az audit szerint a Fidesz annyira lendületbe jött, hogy a 10 200 kültéri hirdetését az összes többi induló párt együttesen is alig 500 darabbal tudta megelőzni. Az MSZP, a Jobbik és az LMP összesen 10 700 hirdetést tett ki azonos időszak alatt.

Bár az 2000-es évek eleje óta készülő országos audit létezése a kültéri reklámokkal foglalkozó piaci cégek körében közismert, a pártok kampányelszámolásait ellenőrző számvevőszék – tudomásunk szerint – soha nem használta.

Az ÁSZ a választások ellenőreként a jelek szerint kísérletet sem tett arra, hogy megállapítsa, reálisak-e a pártok által leadott elszámolások. A számvevők bármelyik választás idején képet kaphattak volna arról, hogy valójában mennyit reklámozták magukat országszerte a jelölő szervezetek, az elszámolások ellenőrzése során azoban információnk szerint nem hasonlították össze a bevallott pénzügyi adatokat az utcákra kitett plakátok tényleges számával.

Így történhetett meg, hogy bár szemmel láthatóan hatalmas plakátfölényben volt a Fidesz, az ÁSZ zokszó nélkül elfogadta Orbán Viktor és a Fidesz-vezetés 2010-es beszámolóját.

Az audit valós adatainak ismeretében azonban rögtön szembeötlik, hogy elképesztően nagy volt az aránytalanság a Fidesz és vele szemben a többi párt bevallott költései között.

Miközben plakátszámban elhanyagolható volt a különbség a két oldal között, a Fidesz 35 millió forintot vallott be költségként az ÁSZ-nak, többi párt és jelölt viszont együttvéve 253 millió forintot. Vagyis a Fidesz papíron hetedannyit fizetett ugyanannyi megjelenésért, mint a többi párt. Orbán Viktorék elszámolása szerint 3430 forint volt egy megjelenés átlagára, míg a többi pártnak 23 600 forint körüli áron adták a reklámokat.

Az ügynökségi forrásainktól megkapott felméréseket az Outdoor Media Audit Kft. készítette. A cég 2002 óta végez független monitoring tevékenységet, full monitoringon alapuló adatszolgáltatást pedig 2005 óta adnak el a megrendelőknek. Az audithoz a cég emberei minden egyes hónap elején végigfotózzák az ország összes kereskedelmi plakáthelyét, majd feldolgozzák a begyűjtött információkat. Az Outdoor Media Audit Kft. a 24.hu kérdésére azt írta, hogy 2010-ben is minden hónapban elvégezték a full monitoring felmérését, amely az ügyfelekhez is kikerült. A cég nem cáfolta, hogy az idézett adatok egyeznek a 7 éve rögzített felmérések számaival.

Megkerestük az Állami Számvevőszéket, hogy volt-e tudomásuk a plakátokat összesítő auditról, de egyelőre nem kaptunk választ.

Csalásért feljelentették a Fideszt A 24.hu korábban már írt a 2010-es Fidesz-elszámolás másik aspektusáról. A birtokunkba került kültéri reklámok szervezéséről szóló számla alapján megírtuk, hogy Simicska Lajos cége a listaárakhoz képest nagyon olcsón számlázta le a március-áprilisi (tehát nem a mostani cikkünkben szereplő teljes kampányidőszakra vonatkozó) plakátokat. A nagyon olcsó, 98 millió forintos számla azonban még mindig nem volt elég olcsó, hogy beleférjen a párt kicentizett elszámolásába, ott csak 35 millió forintot vallottak be. Az MSZP bűnszövetkezetben elkövetett csalás gyanúja miatt feljelentést tett.