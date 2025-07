Fattyú lehetett utolsó Árpád-házi királyunk

III. Andrást, az utolsó Árpád-házi királyt 735 éve, 1290. július 23-án koronázták meg. Uralkodását a trónkövetelők és a megnövekedett hatalmú bárók elleni harc töltötte ki, korai halála pedig zűrzavaros állapotot idézett elő Magyarországon – írja a Rubicon.

Bár hivatalosan az utolsó Árpád-házi királyként tartjuk számon, III. András származásával kapcsolatban máig vita folyik a történészek között, minden kétséget kizáróan ugyanis senkinek nem sikerült bizonyítania, hogy valóban II. András unokája volt. A király utolsó gyermeke, Utószülött István herceg, nem sokkal halálát követően született meg. Mivel András ekkor már közel járt 60. életévéhez, a kortársakban is felmerült a gyanú, miszerint István vér szerinti apja Estei Beatrix királyné állítólagos szeretője, Ampod fia Dénes nádor volt. A pletykák miatt a királyné fiával külföldre menekült, ahol a herceget beházasították a velencei Morosini családba, és feleségétől egy fiúgyermeke született, akit – nagyapja után – Andrásnak neveztek el.

A Velencében élő András herceg már Kun László király uralkodása alatt megpróbálkozott a hatalomátvétellel, ám 1278-as és 1290-es kísérlete egyaránt kudarcot vallott.

Bár korábban a bárók és nemesek nagy része kétségbe vonta III. András királyi származását, László halála után egy emberként álltak mellé, és 1290. július 23-án megkoronázták Székesfehérváron. András azonban trónra lépése után sem lélegezhetett fel, hiszen számos külföldi dinasztia állított ellene trónkövetelőket. Az Anjou-házból előbb Martell Károly, majd Károly Róbert hívta ki, a Habsburgok oldaláról pedig I. Rudolf német király fia, Albert indult a koronáért.

András több éves küzdelemben végül legyőzte vetélytársait, ám mindeközben a folyamatosan erősödő magyar oligarchák lázadásaival is meg kellett birkóznia. A Kőszegiek például egyszer fogságba is ejtették, 1293-ban pedig az erdélyi vajda lázadt fel ellene –, így egészen 1298-ig nem sikerült megszilárdítania hatalmát, akkor azonban sorra hódolta be a bárókat, önkényurakat.

Ezután Magyarország végre megindult a korai rendi fejlődés és virágzás útján, a történelem azonban ismét közbeszólt: 1301 januárjában III. András váratlanul elhunyt, trónörökös hiányában az ország pedig soha nem tapasztalt anarchiába süllyedt. Hogy mi okozhatta utolsó Árpád-házi királyunk halálát, máig rejtély.

