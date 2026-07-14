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Tudomány

Erdőtűz tombol Párizs mellett: már 20 Margit-szigetnyi terület égett le

Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images
Erdőtűz Párizs mellett.
admin Lányi Örs
2026. 07. 14. 11:53
Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images
Erdőtűz Párizs mellett.
Kedd reggelre több mint 1900 hektárnyi terület égett le, ami miatt már több mint 1000 embert kellett evakuálni.

Feltehetőleg szándékos gyújtogatás miatt erdőtűz tört ki vasárnap közvetlenül Párizs mellett, a történelmi Fontainebleau-erdőben. A francia fővárostól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő, kirándulók körében népszerű erdőségben a hőség, valamint az erős szél miatt nagyon gyorsan terjed a tűz, írja az Időkép.

Kedd reggelre már több mint 1900 hektárnyi terület égett le, ami nagyjából 20 Margit-szigetnyi területtel egyenlő.

A hivatalos tájékoztatás szerint eddig körülbelül 1000 embert kellett evakuálni a környékbeli településekről. Sérültekről még nem érkezett jelentés, de a füst miatt a levegő szinte belélegezhetetlen, és le kellett zárni az A6-os autópályát egy 20 kilométeres szakaszon (Nemours és Soisy-sur-École között) mindkét irányban, ami hatalmas dugókat okozott a Párizs és Lyon közötti tranzitvonalon. A füst miatt a környéken áthaladó TGV-vonatok közlekedése is akadozik.

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A lángok megfékezésén több mint 850 tűzoltó dolgozik, éjjel-nappal. A helyzet olyannyira súlyos, hogy a francia főváros térségében példátlan módon Canadair és Dash típusú tűzoltó repülőgépeket, valamint helikoptereket is be kellett vetni. A repülők közvetlenül a Szajnából merítik a vizet az oltáshoz. A kialakult helyzetre reagálva Párizs környékén és több francia nagyvárosban is betiltották a hivatalos tűzijátékokat. A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy az esti labdarúgó-világbajnoki elődöntő (Franciaország–Spanyolország) alatt és után se használjanak semmilyen pirotechnikai eszközt az utcákon.

Nem csak Párizs van veszélyben

A Copernicus Katasztrófavédelmi Szolgáltatás (CEMS) jelentése szerint az év kezdete óta már több mint 155 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, és a következő napok előrejelzései további kritikus helyzetre figyelmeztetnek.

A műholdas megfigyelőrendszerek adatai alapján az év első felében már 1057 jelentősebb erdőtüzet észleltek Európában.

Franciaország, az Egyesült Királyság déli része, Németország, Olaszország, valamint az Ibériai-félsziget északi vidékei különösen veszélyeztetettek. A régiókban a meteorológiai körülmények – a tartós szárazság, a rekordmagas hőmérséklet és a talajnedvesség hiánya – miatt a legkisebb szikra is megfékezhetetlen katasztrófához vezethet.

A lángok pusztítása közvetlen hatással van a globális klímaváltozásra is: a tűzvészek során eddig hozzávetőlegesen 6,49 megatonna (Mt) szén-dioxid került a légkörbe, ami tovább erősíti az üvegházhatást és a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásának kockázatát.

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