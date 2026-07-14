Erdőtűz tombol Párizs mellett: már 20 Margit-szigetnyi terület égett le

Feltehetőleg szándékos gyújtogatás miatt erdőtűz tört ki vasárnap közvetlenül Párizs mellett, a történelmi Fontainebleau-erdőben. A francia fővárostól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő, kirándulók körében népszerű erdőségben a hőség, valamint az erős szél miatt nagyon gyorsan terjed a tűz, írja az Időkép.

Kedd reggelre már több mint 1900 hektárnyi terület égett le, ami nagyjából 20 Margit-szigetnyi területtel egyenlő.

A hivatalos tájékoztatás szerint eddig körülbelül 1000 embert kellett evakuálni a környékbeli településekről. Sérültekről még nem érkezett jelentés, de a füst miatt a levegő szinte belélegezhetetlen, és le kellett zárni az A6-os autópályát egy 20 kilométeres szakaszon (Nemours és Soisy-sur-École között) mindkét irányban, ami hatalmas dugókat okozott a Párizs és Lyon közötti tranzitvonalon. A füst miatt a környéken áthaladó TGV-vonatok közlekedése is akadozik.

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A lángok megfékezésén több mint 850 tűzoltó dolgozik, éjjel-nappal. A helyzet olyannyira súlyos, hogy a francia főváros térségében példátlan módon Canadair és Dash típusú tűzoltó repülőgépeket, valamint helikoptereket is be kellett vetni. A repülők közvetlenül a Szajnából merítik a vizet az oltáshoz. A kialakult helyzetre reagálva Párizs környékén és több francia nagyvárosban is betiltották a hivatalos tűzijátékokat. A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy az esti labdarúgó-világbajnoki elődöntő (Franciaország–Spanyolország) alatt és után se használjanak semmilyen pirotechnikai eszközt az utcákon.

Nem csak Párizs van veszélyben

A Copernicus Katasztrófavédelmi Szolgáltatás (CEMS) jelentése szerint az év kezdete óta már több mint 155 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, és a következő napok előrejelzései további kritikus helyzetre figyelmeztetnek.

A műholdas megfigyelőrendszerek adatai alapján az év első felében már 1057 jelentősebb erdőtüzet észleltek Európában.

Franciaország, az Egyesült Királyság déli része, Németország, Olaszország, valamint az Ibériai-félsziget északi vidékei különösen veszélyeztetettek. A régiókban a meteorológiai körülmények – a tartós szárazság, a rekordmagas hőmérséklet és a talajnedvesség hiánya – miatt a legkisebb szikra is megfékezhetetlen katasztrófához vezethet.

A lángok pusztítása közvetlen hatással van a globális klímaváltozásra is: a tűzvészek során eddig hozzávetőlegesen 6,49 megatonna (Mt) szén-dioxid került a légkörbe, ami tovább erősíti az üvegházhatást és a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásának kockázatát.