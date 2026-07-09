videóhordószemű halmélytengeri halakkutatás
Tudomány

Először videózták le az egyik legkülönlegesebb mélytengeri halat

MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) / YouTube
admin Lányi Örs
2026. 07. 09. 13:50
MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) / YouTube

Egy nemzetközi kutatócsoport történelmi jelentőségű felvételt készített a tenger mélyén: a Schmidt Ocean Institute kutatóhajójának legénysége először rögzített mozgóképet a rendkívül ritka és meglepő megjelenésű hordószemű halak egyik fajáról a természetes élőhelyén – írja a Science Alert.

A felfedezést a Monterey Bay Aquarium Kutatóintézet (MBARI) tengerbiológusa, Aaron Micallef által vezetett expedíció során sikerült elérni a Doldrums nevű misszió során. A kutatók a SuBastian nevű távirányítású robot-tengeralattjárót (ROV) és a The Childlike Empress autonóm víz alatti eszközt használták a mélytengeri világ feltérképezésére.

A kameráknak 710 méteres mélységben, a koromsötét és fagyos zónában sikerült megpillantaniuk a Winteria telescopa nevű faj egy példányát. Bár a faj létezéséről tudtak elhullott egyedek alapján, ez az első alkalom, hogy élve, saját környezetében sikerült lefilmezni.

Elképesztő lények

A hordószemű halak (Opisthoproctidae) az állatvilág legkülönösebb teremtményei közé tartoznak. Ennek legfőbb oka a fejük tetején található, átlátszó, folyadékkal teli kupola, valamint a benne élvő, cső alakú szemek. Ezek rendkívül érzékenyek a fényre, és képesek felfelé fordulni, hogy a hal észrevehesse a felette úszó prédák sziluettjét a felszínről átszűrődő minimális fényben.

A kutatók korábban évtizedekig nem is tudtak ennek a sérülékeny, zselatinszerű védőkupolának a létezéséről, ugyanis amikor a halakat hagyományos hálókkal a felszínre hozták, a nyomásváltozás miatt ez a finom struktúra teljesen összeomlott és megsemmisült.

Ez a felfedezés is bizonyítja, miért létfontosságú a mélytengerek folyamatos kutatása

– nyilatkozta Micallef.

A Winteria telescopa nemcsak szemeivel, hanem speciális világító szervével is alkalmazkodott a mélytengeri léthez, amellyel képes fényt kibocsátani a teljes sötétségben, feltehetően a zsákmány csalogatására vagy a társakkal való kommunikációra.  A most bemutatott felvételek felbecsülhetetlen értékűek a tengerbiológia számára, hiszen a kutatók csak a természetes közegükben vizsgálva érthetik meg igazán, hogyan működnek ezek a bizarr evolúciós utat bejáró lények.

Kapcsolódó
Ennek a halnak át lehet látni a fején
Igazi ritkaságnak számít ez a mélytengeri ragadozó.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Pénzügyminisztérium: nincs döntés a 14. havi nyugdíjról és az anyák szja-mentességéről
Meghalt Végső Zoltán, az A38 és az ÉS munkatársa
Lovaskocsiba rohant bele egy autó, a hajtó és a ló is meghalt
Ez aztán ritka fotó: Dwayne Johnson a 3 lányával együtt pózolt
A Tisza-kormány feljelentést tett Rogán-pénzek, fekete csuklyások és gyanús tízmilliárdok miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik