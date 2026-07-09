Kilence vármegyére adtak ki figyelmeztetést vihar veszélye miatt

Július 9-én csütörtökön összesen 9 vármegyére adtak ki figyelmeztetést viharok veszélye miatt, írja a Kiderül.

A jelzés szerint a déli, délutáni órákban az ország északkeleti harmadában, illetve a délnyugati részeken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos (60-75 kilométer per órás, északkeleti harmadban lokálisan 75 kilométer per óra feletti) széllökés, kisebb méretű jég kísérhet.

Az elsőfokú figyelmeztetés Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Baranya, Somogy, Zala vármegyében érvényes.

Pénteken a délutáni órákban az északkeleti határ közelében van esély zivatar kialakulására szélerősödés (55-65 km/h) kíséretében, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőfokú figyelmeztetés érvényes.