viharfigyelmeztetésidőjáráselőrejelzés
Tudomány

Kilence vármegyére adtak ki figyelmeztetést vihar veszélye miatt

Suzana Topita / Getty Images
Viharfelhők az égen.
admin Lányi Örs
2026. 07. 09. 14:10
Suzana Topita / Getty Images
Viharfelhők az égen.
Csütörtökön még nagyobb területen, pénteken viszont már csak az északkeleti határszélen érdemes záporok, zivatarok kialakulására számítani.

Július 9-én csütörtökön összesen 9 vármegyére adtak ki figyelmeztetést viharok veszélye miatt, írja a Kiderül.

A jelzés szerint a déli, délutáni órákban az ország északkeleti harmadában, illetve a délnyugati részeken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos (60-75 kilométer per órás, északkeleti harmadban lokálisan 75 kilométer per óra feletti) széllökés, kisebb méretű jég kísérhet.

Kiderül

Az elsőfokú figyelmeztetés Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Baranya, Somogy, Zala vármegyében érvényes.

Pénteken a délutáni órákban az északkeleti határ közelében van esély zivatar kialakulására szélerősödés (55-65 km/h) kíséretében, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőfokú figyelmeztetés érvényes.

Kapcsolódó
Július leghűvösebb napja vár ránk csütörtökön
Kabátra így sem lesz szükség, csupán arról van szó, hogy 30 fok alatt marad a maximum hőmérséklet.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Pénzügyminisztérium: nincs döntés a 14. havi nyugdíjról és az anyák szja-mentességéről
Meghalt Végső Zoltán, az A38 és az ÉS munkatársa
Lovaskocsiba rohant bele egy autó, a hajtó és a ló is meghalt
Ez aztán ritka fotó: Dwayne Johnson a 3 lányával együtt pózolt
A Tisza-kormány feljelentést tett Rogán-pénzek, fekete csuklyások és gyanús tízmilliárdok miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik