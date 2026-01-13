Meglepő dolog derült ki Ötziről, az 5000 éves jégmúmiáról

Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban, hátában egy nyílheggyel. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia Ötzi néven azóta világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során.

Néhány esztendeje a bolzanói Központi Kórház csapata CT-vel vizsgálta meg a jégmúmia szívét. Az elemzés során a kutatók több elmeszesedést is kimutattak a koszorúereknél, a nyaki verőérnél, illetve a koponya aljánál futó artériáknál. Ezen felül már megvizsgálták a jégmúmia állatbőrből varrt ruházatán talált vérnyomokat és gyomrának tartalmát is.

Albert Zink paleopatológiával foglalkozó kutató egy interjúban azt is elmondta a 24.hu-nak, hogy Ötzinél az volt az igazi meglepetés, amikor képesek voltak vérmaradványokat felismerni, és találtak teljesen fennmaradt vörösvérsejteket is.

Most egy új kutatás azt is kimutatta, hogy az 5300 éves Ötzi magában hordozta a humán papillomavírus (HPV) rákkeltő törzsét.

A Live Science közölte, hogy a lektorálásra váró tanulmány szerint Ötzi mellett egy 45 ezer évvel ezelőtt Szibériában élt őskori ember (Ust’-Ishim) maradványait is megvizsgálták, és mindkettőnél sikerült kimutatniuk a HPV16-ot. A kutatók szerint ez a bizonyíték a HPV16 jelenlétére a modern emberekben megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy a neandervölgyiek – akik körülbelül 60-34 ezer évvel ezelőtt éltek velünk együtt Eurázsiában – adták volna át a vírust.

Mi is pontosan az a HPV?

A HPV egy változatos víruscsaládot foglal magában, amely elsősorban közvetlen bőrkontaktus vagy szexuális érintkezés útján terjed, és ma már gyakran megtalálható az emberekben. A legtöbb fertőzés tünetmentes, de az esetek kis hányadában a HPV16 és más magas kockázatú típusok (az úgynevezett „onkogén” papillomavírusok) rákos megbetegedések kialakulását is elősegíthetik.

Míg a papillomavírusok klinikai jelentősége jól ismert, keveset tudunk előfordulásukról az őskori emberi populációkban.

Marcelo Briones, a São Paulói Egyetem Orvosi Bioinformatikai Központjának professzora szerint a kutatás bizonyítja, hogy a HPV nem újkeletű kórokozó, hanem régóta velünk él, és minden bizonnyal a főemlősökkel és az emberekkel együtt fejlődött hosszabb evolúciós időskálán.