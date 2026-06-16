Busz és személyautó ütközött, az Istenhegyi utat lezárták

Autóbusz és személyautó ütközött össze a XII. kerületi Istenhegyi úton, az Istenhegyi lejtő közelében – közölte kedden délután a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.

A tűzoltók mellett a mentők és a közösségi közlekedési társaság szakemberei is a helyszínre érkeztek, és teljes útlezárás mellett dolgoznak.

Baleset miatt lezárták a XII., Istenhegyi utat a Lóránt út közelében. A 21-es, a 21A, a 210-es, a 212-es, a 212A, a 212B és a 221-es autóbusz a Svábhegy és a Pethényi út között nem közlekedik. A 60-as villamos (fogaskerekű) igénybevételét ajánljuk – derül ki a BBK Infó közösségi médiában közzétett bejegyzéséből.