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Belföld

Busz és személyautó ütközött, az Istenhegyi utat lezárták

admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 16. 17:52

Autóbusz és személyautó ütközött össze a XII. kerületi Istenhegyi úton, az Istenhegyi lejtő közelében – közölte kedden délután a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.

A tűzoltók mellett a mentők és a közösségi közlekedési társaság szakemberei is a helyszínre érkeztek, és teljes útlezárás mellett dolgoznak.

Baleset miatt lezárták a XII., Istenhegyi utat a Lóránt út közelében. A 21-es, a 21A, a 210-es, a 212-es, a 212A, a 212B és a 221-es autóbusz a Svábhegy és a Pethényi út között nem közlekedik. A 60-as villamos (fogaskerekű) igénybevételét ajánljuk – derül ki a BBK Infó közösségi médiában közzétett bejegyzéséből.

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