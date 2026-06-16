A Toy Story 5-től mélységesen elszégyelljük magunkat, hogy e percben is a telefont nyomkodjuk

Quentin Tarantinónak igaza van, és még sincs igaza. Többször is nyilatkozta, mekkora rajongója a Toy Story-trilógiának, amelyet azon ritka esetek közé sorolt, amikor a harmadik rész nem az előzmények gyengébb utánérzése, hanem sikerül kikerekítenie és megkoronáznia egy filmsorozatot. Ugyanakkor hozzátette, a negyedik részt nem szeretné megnézni, mert teljesen feleslegesnek tartja a Szent Trilógia újabb folytatását. Újabban azt is megjegyezte, Hollywoodból egyébként is ízetlen virsligyár lett.

A Kill Bill és a Becstelen Brigantyk rendezője sokat tud a játékháborúkról, és annyiban igazat adunk neki, hogy a Toy Story-trilógia tényleg úgy makulátlan és kerek, ahogy van. Azt viszont elfelejti, hogy az első, immár több mint harmincéves Toy Story ragyogó alapkoncepciója és a Pixar-műhely megbízhatóan magas színvonala miatt a Toy Story-filmek akkor is jók, amikor nem kiemelkedőek.