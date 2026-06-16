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Kultúra

A Toy Story 5-től mélységesen elszégyelljük magunkat, hogy e percben is a telefont nyomkodjuk

Forum Hungary
admin Kránicz Bence
2026. 06. 16. 18:29
Forum Hungary
Egyesek, például Quentin Tarantino szerint a Toy Story-sorozatot a harmadik résznél kellett volna lezárni. Talán igazuk van, de nem veszik észre, hogy a Toy Story 3 nemcsak az eredeti Játékháború-trilógia vége, hanem egy új trilógia nyitánya is volt. A héten mozikba kerülő, ötödik rész alapján ezt az újabb sorozatot úgy nevezhetnénk, a szorongás trilógiája. Szégyen, magány, átkozott képernyők és a kopaszodó Woody seriff a Pixar új mesefilmjében. Kritikánk a Toy Story 5-ről.

Quentin Tarantinónak igaza van, és még sincs igaza. Többször is nyilatkozta, mekkora rajongója a Toy Story-trilógiának, amelyet azon ritka esetek közé sorolt, amikor a harmadik rész nem az előzmények gyengébb utánérzése, hanem sikerül kikerekítenie és megkoronáznia egy filmsorozatot. Ugyanakkor hozzátette, a negyedik részt nem szeretné megnézni, mert teljesen feleslegesnek tartja a Szent Trilógia újabb folytatását. Újabban azt is megjegyezte, Hollywoodból egyébként is ízetlen virsligyár lett.

A Kill Bill és a Becstelen Brigantyk rendezője sokat tud a játékháborúkról, és annyiban igazat adunk neki, hogy a Toy Story-trilógia tényleg úgy makulátlan és kerek, ahogy van. Azt viszont elfelejti, hogy az első, immár több mint harmincéves Toy Story ragyogó alapkoncepciója és a Pixar-műhely megbízhatóan magas színvonala miatt a Toy Story-filmek akkor is jók, amikor nem kiemelkedőek.

A cikk tartalmából

Filmkritikánkból többek között kiderül:

  • Miért tekinthetünk úgy a Toy Story 3-ra, mint a szorongás trilógiájának nyitányára?
  • Hogyan lesz hóhér egy aranyos, békaszemű, tabletszerű okoseszközből?
  • Miért bonyolultabb a film központi állítása annál, hogy ne kütyüzzünk túl sokat?
  • Hol van Woody, Buzz és a régi játékhaverok helye a Toy Story 5-ben, és kinek a kedvéért vannak itt?
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