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Élet-Stílus

Horváth Éva: Nem házasodtam meg soha

Katona László / RTL
admin Grósz Petra
2026. 06. 16. 17:53
Katona László / RTL

Nemrég jelent meg Horváth Éva Bye, bye, tűsarok! című könyve, melyet Fejős Éva írónő segített papírra vetni a szépségkirálynőnek. A kötetet nemrég a 97. Ünnepi Könyvhéten is együtt népszerűsítették, melynek alkalmával Horváth több, a magánéletét érintő kérdést is megválaszolt a színpadon. Kitért például fiai édesapjával való szakítására is – különválásukat illetően korábban elárulta, hogy a kapcsolat végéhez a Balin elszenvedett súlyos motorbalesete vezetett, de bevallása szerint már azt megelőzően sem működtek jól együtt az exével.

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A hír az igaz. Ez az időszak nemcsak arról szólt, hogy a tűsarkaimtól búcsúztam, hanem egy teljesen új életet fogok kezdeni, fogunk kezdeni. Igen, nem leszünk már együtt a közeljövőben

idézte a story.hu a szépségkirálynőt, aki azt a tévhitet is eloszlatta, miszerint gyerekei apjával házasok lettek volna.

„Nem házasodtam meg soha”

– jelentette ki.

Később azt a kérdést is megkapta, igaz-e, hogy a fiai Balin maradnak, ő pedig hazaköltözik Magyarországra. Leszögezte, hogy esze ágában sem volt elhagyni a gyerekeit, Kristóf és Alex tehát Magyarországon folytatja majd az iskolát és az óvodát.

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