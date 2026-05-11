„Teljesen egyedülálló felfedezés” – páratlan viking kori aranykincsre bukkantak Dániában

Hihetetlenül jó állapotban fennmaradt, viking kori ékszereket fedeztek fel Dániában. A hat darab karkötő mind színaranyból készült, ami rendkívül ritka leletté teszi őket – derül ki a Nordjyske Museer dán múzeumokat magában foglaló intézmény közleményéből.

Az első két ékszert egy névtelenséget kérő állampolgár találta meg, aki hivatásos szakértőknek is megmutatta azokat. A régészek első ránézésre tudták, hogy igazán különleges leletről van szó, ezért hamarosan a helyszínre mentek.

Teljesen egyedülálló felfedezés, korábban sosem tapasztaltunk ehhez hasonlót

– nyilatkozta egy helyi régész, Torben Sarauw.

Alapos fémkeresős vizsgálat után a helyszínen négy további arany karkötőt találtak. A leletek összesített tömege 762,5 gramm, ezzel Dánia történetének harmadik legnagyobb viking kori arany leletegyüttese. A vizsgálatok szerint az ékszerek 900 és 1000 közöttről származhatnak, vagyis a viking kor késői szakaszából. Dánia sokáig különálló területei nagyjából ekkor kezdtek egységes királysággá formálódni.

Az aranyból készült ékszerek a viking társadalmakban nem voltak hétköznapiak, csak a legmagasabb társadalmi osztályok számára volt elérhető. A lentebbi rétegekben az ezüst használata dominált. Éppen ezért az ilyen sok darabból álló arany leletegyüttesek kifejezetten ritkának számítanak.

A szakértők úgy vélik, szándékosan áshatta el valaki az ékszereket, ám hogy miért, egyelőre nem világos. A középkorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus, áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket.

