Ezért lett öngyilkos Teleki László

Az 1811-ben született Teleki László gróf az 1837-38. évi erdélyi országgyűlésen, Fogaras vármegye követeként kapcsolódott be a kor politikai küzdelmeibe, nem sokkal később pedig a pozsonyi diéta főrendi házának ellenzéki vezérszónoka lett – írja a Rubicon.hu. A reformellenzék meghatározó alakjává vált, 1848-49-ben párizsi követként – ahova Batthyány Ferenc miniszterelnök nevezte ki – sikertelenül próbált ugyan Magyarország küzdelmeinek támogatást szerezni, ám így is rengeteget tett az európai közvélemény objektív tájékoztatásáért. Az emigrációban is aktívan tevékenykedett, majd 1861 elején hazatért: óriási örömmel fogadták, népszerűsége egy darabig Deák Ferencét is túlszárnyalta.

Azonnal a politikai élet csúcsán találta magát, Deák Felirati Pártjával szemben Teleki a Határozati Pártba tömörítette híveit, mely Ferenc József királyságát még csak elvi alapon sem volt hajlandó elfogadni. Saját párttársainál is jóval radikálisabban gondolkodott, ami utóbb komoly konfliktusforrásnak bizonyult. A Határozati Párt legjelentősebb politikusai, Tisza Kálmán, Podmaniczky Frigyes, Almásy Pál ugyanis szintén a Béccsel való kompromisszumot kezdte keresni csak magasabb árat kértek a megegyezésért cserébe.

Ez döntő szerepet játszhatott Teleki László mentális állapotának romlásában, halála előtt például kényszerítették, hogy – módosításokkal ugyan, de – fogadja el a Felirati Párt javaslatát. Így érkezett el 1861. május 7-ének éjjele, amikor

úgy döntött, hogy véget vet életének: egy nappal az első országgyűlési vita előtt lőtte főbe magát.

Később több elmélet szárnyra kapott, a gyilkosság is szóba került, miközben tény, hogy a rendőrségi jegyzőkönyveket utóbb meghamisították, és a tanúk vallomása is komoly ellentmondásokat tartalmazott. Mindez valószínűleg azért, mert a Határozati Párt alvezérei igyekeztek elterelni magukról a felelősséget az összeroppanó gróf halála miatt, elsősorban azt próbálták elfedni, hogy Tisza Kálmán 1861. május 7-én este négy órát töltött Telekivel. Nyilvánvaló, hogy nem a későbbi miniszterelnök ölte meg, a köztük lezajló esetleges vita azonban szerepet játszhatott abban, hogy a párttársaiból kiábránduló gróf az éjszaka során az öngyilkosságot választotta.

