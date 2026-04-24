Ez az űrhajós előre látta saját halálát

A Szojuz–1 szovjet űrmisszió kapszulája 59 éve, 1967. április 24-én tért vissza a Földre. A tragikus kimenetű küldetés egyetlen utasa, Vlagyimir Komarov halálávál végződött, amelyet az űrhajós már indulása előtt előre látott – derül ki a Múlt-kor cikkéből.

Tudta, hogy ez lesz az utolsó repülése

A Szojuz–1 küldetés küldetéssel Leonyid Brezsnyev szovjet vezető a közelgő kommunista forradalom ötvenedik évfordulóját szerette volna megünnepelni, és természetesen az sem volt mellékes számára, hogy az USA-val folytatott űrversenyben országa lépéselőnyre tegyen szert. A tartalék pilóta Jurij Gagarin, akit 1961-es történelmi űrrepülése óta a Szovjetunió ünnepelt hőseként tiszteltek, több tapasztalt mérnökkel, még a felszállás előtt tüzetesen átvizsgálta az űrrepülőt, amelyen nem kevesebb, mint 203 hibát észleltek. Gagarin egy vaskos összefoglalót írt a felfedezett műszaki problémákról és a felszállás elhalasztását javasolta.

A dokumentumot a KGB ügynökei azonban nem juttatták el a vezetéshez, senki nem merte közölni a rossz híreket. A kétgyermekes Komarov, aki korábban egyszer már megjárta a világűrt, nem léphetett vissza, már csak jóbarátja, Jurij Gagarin miatt sem.

Ha nem én szállok fel, akkor a tartalék pilótát küldik helyettem, […] és akkor az az ember helyettem fog meghalni

– mondta a kétségbeesett kozmonauta Venjamin Ruszajev KGB-ügynöknek.

Komarov így hát a helyén maradt, ezzel megmentve Gagarin életét, de aláírva saját halálos ítéletét.

Egyenesen a földbe csapódott űrhajója

A Szojuz–1 április 23-án startolt el a bajkonuri űrközpontból. Már röviddel a felszállás után műszaki hibák sorozata lépett fel, ami nem lepte meg sem Komarovot, sem a földön szolgálatot teljesítő műszakiakat. Amint űrhajója Föld körüli pályára állt, Komarov harca a technikával tovább folytatódott: az akadozó energiaellátás miatt hajója navigációs rendszere elégtelenül működött. Ennek ellenére Komarovnak sikerült belépnie a Föld atmoszférájába és megkezdenie a leszállást.

Tragikus módon a leszállóegység fő fékezőernyője nem nyílt ki, így Komarov, akár egy fékezhetetlen meteorit, nyaktörő sebességgel csapódott a felszínbe Orenburg közelében. A leszállóegység felrobbant, Komarovnak nem volt semmi esélye a túlélésre.

A szörnyethalt kozmonautát, kérésének megfelelően, nyitott koporsóban temették el. Az elszenesedett maradványok bizarr, horrorisztikus látványa az öntelt és felelőtlen szovjet vezetés kritikája volt.