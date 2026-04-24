Ez az űrhajós előre látta saját halálát

A Szojuz–1 szovjet űrmisszió kapszulája 59 éve, 1967. április 24-én tért vissza a Földre. A tragikus kimenetű küldetés egyetlen utasa, Vlagyimir Komarov halálávál végződött, amelyet az űrhajós már indulása előtt előre látott – derül ki a Múlt-kor cikkéből.
Tudta, hogy ez lesz az utolsó repülése
A Szojuz–1 küldetés küldetéssel Leonyid Brezsnyev szovjet vezető a közelgő kommunista forradalom ötvenedik évfordulóját szerette volna megünnepelni, és természetesen az sem volt mellékes számára, hogy az USA-val folytatott űrversenyben országa lépéselőnyre tegyen szert. A tartalék pilóta Jurij Gagarin, akit 1961-es történelmi űrrepülése óta a Szovjetunió ünnepelt hőseként tiszteltek, több tapasztalt mérnökkel, még a felszállás előtt tüzetesen átvizsgálta az űrrepülőt, amelyen nem kevesebb, mint 203 hibát észleltek. Gagarin egy vaskos összefoglalót írt a felfedezett műszaki problémákról és a felszállás elhalasztását javasolta.
A dokumentumot a KGB ügynökei azonban nem juttatták el a vezetéshez, senki nem merte közölni a rossz híreket. A kétgyermekes Komarov, aki korábban egyszer már megjárta a világűrt, nem léphetett vissza, már csak jóbarátja, Jurij Gagarin miatt sem.
Ha nem én szállok fel, akkor a tartalék pilótát küldik helyettem, […] és akkor az az ember helyettem fog meghalni
– mondta a kétségbeesett kozmonauta Venjamin Ruszajev KGB-ügynöknek.
Komarov így hát a helyén maradt, ezzel megmentve Gagarin életét, de aláírva saját halálos ítéletét.
Egyenesen a földbe csapódott űrhajója
A Szojuz–1 április 23-án startolt el a bajkonuri űrközpontból. Már röviddel a felszállás után műszaki hibák sorozata lépett fel, ami nem lepte meg sem Komarovot, sem a földön szolgálatot teljesítő műszakiakat. Amint űrhajója Föld körüli pályára állt, Komarov harca a technikával tovább folytatódott: az akadozó energiaellátás miatt hajója navigációs rendszere elégtelenül működött. Ennek ellenére Komarovnak sikerült belépnie a Föld atmoszférájába és megkezdenie a leszállást.
Tragikus módon a leszállóegység fő fékezőernyője nem nyílt ki, így Komarov, akár egy fékezhetetlen meteorit, nyaktörő sebességgel csapódott a felszínbe Orenburg közelében. A leszállóegység felrobbant, Komarovnak nem volt semmi esélye a túlélésre.
A szörnyethalt kozmonautát, kérésének megfelelően, nyitott koporsóban temették el. Az elszenesedett maradványok bizarr, horrorisztikus látványa az öntelt és felelőtlen szovjet vezetés kritikája volt.
Az emberes űrutazás több mint 60 éves történelemre tekint vissza, amely sikerekben és tragédiákban egyaránt bővelkedik.
