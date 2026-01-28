A világ legrégebbi fatárgyai átírhatják az emberi eszközhasználat történetét

Megtalálták a legrégebbi ismert, emberek által használt kézi faeszközöket Görögországban. Feltárásukat a Reading Egyetem nemzetközi kutatócsoportja végezte – írja a Heritagedaily.

Még régebbi bizonyítékok kerültek elő

A kutatók 430 ezer évvel ezelőtti régészeti leletekre bukkantak a Marathousa 1 nevű lelőhelyen, Peloponnészosz-félszigetén. A talált faeszközök miatt legalább 40 ezer évvel korábbra datálható a hasonló típusú szerszámok használata, amely átírhatja az emberi eszközhasználat eddig ismert történetét.

Más kőeszközök és állatcsont-maradványok felfedezése arra utal, hogy a helyszínt – amely egykor egy ősi tó partján feküdt – állatok levágására használhatták. A területet körülbelül 430 ezer évvel ezelőtt, a középső pleisztocén korban korai emberek lakták.

Katerina Harvati professzor, paleontológus és az emberi evolúció szakértője szerint a középső pleisztocén kor fajunk fejlődésének egyik döntő szakasza volt, ugyanis ekkor alakultak ki finomabb viselkedési formák. A növények célzott felhasználásának legkorábbi bizonyítékai is ebből az időszakból származnak.

A talált eszközöket megmunkálták

A lelőhelyről előkerült kő- és csonttárgyak a korai emberek kézügyességről és többféle munkamódszerről tanúskodnak, ezért a kutatók alaposabban megvizsgálták a talált faeszközöket.

A kutatócsapat két darab, ember által megmunkált fatárgyra lelt, köztük egy kis égerfatörzs darabjaira, amelyen megmunkálás és kopás nyomait figyelték meg. A botot valószínűleg ásáshoz vagy fakéreg eltávolításához használták.

A másik, rendkívül apró fadarab fűzfából vagy nyárfából készülhetett, amelyet szintén megmunkálhattak és használhattak. A harmadik (nem megmunkált) lelet egy nagyobb darab, barázdált égerfa, amely egy ragadozó állat karomnyomait viseli.