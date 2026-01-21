Az emberiség belépett a vízcsőd korszakába

Visszafordíthatatlan károkat okozott az emberi tevékenység a bolygó vízkészletében, melynek következtében vízhiány helyett már globális vízcsőd fenyegeti a világunkat – írja a Science Alert az ENSZ egyik kutatóintézetének jelentése alapján.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Egyeteme (UNU) legfrissebb közleményében arra figyelmeztet, hogy az erdőirtás, a környezetszennyezés és a krónikus talajvíz-kimerülés évtizedeinek hatásait tovább súlyosbítja a globális felmelegedés. Ennek következtében

a vízhiány és a vízkrízis már nem elegendő leírása a világunk valóságának, ezért javasolják az új kifejezést, a vízcsődöt.

A szakértők szerint a megnevezés egy olyan állapotot ír le, amelyben a hosszú távú vízfogyasztás meghaladja az utánpótlást, és olyan súlyosan károsítja a természetet, hogy a korábbi állapotot reálisan már nem lehet helyreállítani. A jelentés szerint ez a folyamat tetten érhető a világ nagy tavainak zsugorodásában, valamint abban is, hogy több nagy folyó már nem éri el a tengert az év egyes részein.

Mekkora a baj?

A jelentés szerint a világ nagy tavai 2025-re a víztartalmuk közül 50 százalékát vesztették el az 1990-es évek elejéhez mérten, miközben az emberiség 25 százaléka, vagyis több mint kétmilliárd ember közvetlenül ezekre támaszkodik vízforrásként. Az elmúlt öt évtizedben 410 millió hektárnyi természetes vizes élőhely is eltűnt, ami nagyjából az Európai Unió méretének felel meg.

Az adatok azt mutatják, hogy az 1970-es évek óta a globális gleccserveszteség 30 százalékkal nőtt. A sófelhalmozódás emellett mintegy 100 millió hektárnyi szántót károsított, a legnagyobb vízadó rétegek 70 százaléka (amelyek a felszín alatti vizet tárolják és vezetik) tartós hanyatlást mutat.

Kaveh Madani, az UNU-INWEH igazgatója és a jelentés szerzője szerint a jelenség figyelmeztetés arra, hogy ezek miatt elengedhetetlen a politika újragondolása. Véleménye szerint ahelyett, hogy a vízhiányt valami átmeneti dolognak tekintenék, a kormányoknak őszintének kell lenniük, és mielőbb el kell ismerniük, hogy vízcsőd fenyegeti az emberiséget.

A vízcsőd az elvándorlás és a konfliktusok mozgatórugójává válik

– mondta Tshilidzi Marwala, az ENSZ főtitkár-helyettese, hozzátéve, hogy a veszélyeztetett közösségek védelme és az elkerülhetetlen veszteségek igazságos megosztása központi eleme a béke, a stabilitás és a társadalmi kohézió fenntartásának.