Megoldást találhattak a fentanilkrízisre, már tesztelik a vakcinát

A fentanil egy szintetikus opioid, amelynek hatása 50-szer erősebb, mint a heroiné, mégis rengetegen élnek vele. Az opioidok általánosságban úgy fejtik ki hatásukat, hogy az agyban és a gerincvelőben található opioidreceptorokhoz kötődnek, így változásokat idéznek elő az idegsejtek jelátvitelében, amelyek megakadályozzák a fájdalmat és eufórikus élményt hozhatnak létre.

Azonban, mivel ezek az opioidreceptorok az agy légzésért felelős részében is megtalálhatók, a fentanil túlzott mennyiségben alkalmazva halálosan lelassíthatja a légzést, és így végzetes lehet.

Az amerikai Kábítószer-ellenes Ügynökség (DEA) szerint már egy 2 milligrammos fentaniladag – amely nagyjából egy tucat sószemnyinek felel meg – is halálos lehet. A fentanilkrízisre válaszul azonban úgy tűnik, előálltak egy vakcinával, amely gátolhatja a molekula hatásait, és a sokszor halálos végkimenetelű túladagolásokat is megakadályozhatja, írja a Live Science.

Az ARMR Sciences startup bejelentése szerint 2026 januárjában vagy februárjában kezdik meg a betegek bevonását az I. fázisú klinikai vizsgálatokba Hollandiában. Az oltást korábban patkányokon tesztelték, és ígéretes eredményeket értek el.

Hogy működik?

A legtöbb vakcina úgy fejti ki hatását, hogy a „betolakodót” az immunrendszer célpontjává teszi. Az ARMR vakcinája azonban kicsit más megközelítést alkalmaz: a keringési rendszerben fejti ki hatását, mielőtt a gyógyszer elérné az agyat. Ahhoz, hogy a fentanil ne jusson el az agyba, az immunrendszernek először fel kell ismernie a szert. A fentanil azonban egy apró molekula, nem kórokozó, mint egy vírus, és az immunsejtek természetes módon nem reagálnak a jelenlétére.

Éppen ezért ki kellett szúrniuk valami olyat, amihez köthetik az immunválaszt. A kutatók egy deaktivált diftériatoxint, a CRM197-et választották, amelyet már használnak a piacon lévő vakcinákban. Az immunválasz további fokozása érdekében dmLT-t is hozzáadtak, egy olyan vegyületet, amelyet az Escherichia coli baktérium által termelt toxinokból desztilláltak ki. Ez a két komponens a fentanilmolekula egy szintetikus darabjához kapcsolódik, amely önmagában nem okozhat mámorító hatást vagy fájdalomcsillapítást.

Amikor ezek összekapcsolódnak, antitestek jönnek létre, amelyek reagálnak a valódi fentanilra. Ezek az antitestek az opioidhoz kötődnek, megakadályozva, hogy átjusson az a vér-agy gáton, majd kiürülnek a szervezetből.

A 2026 elején kezdődő kezdeti emberi kísérletek 40 fő bevonásával zajlanak, és a vakcinákkal kapcsolatos esetleges biztonsági problémák, például a nem kívánt vagy veszélyes mellékhatások felderítésére összpontosítanak. Ha a vizsgálatok során sikerrel járnak, a következő lépést a II. fázisú tesztek jelenthetik, amelyek a vakcina hatékonyságát teszik próbára – vagyis, hogy mennyire blokkolja jól a vakcina a fentanil hatásait.