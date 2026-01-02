Puma ölhetett meg egy túrázót Amerikában

Puma ölhetett meg helyi idő szerint január 1-én egy nőt Coloradóban – írja az NBC. Túrázók, köztük egy orvos, arról számoltak be a hatóságoknak, hogy kora délután egy hegyi oroszlánt láttak a Crosier Mountain egyik ösvényén egy mozdulatlan test közelében.

Az állatot kövekkel riasztották el, majd a nő segítségére siettek, ám már nem volt pulzusa. Az áldozat beazonosítása és a halál pontos okának megállapítása folyamatban van. Kara Van Hoose, az állami vadvédelmi hatóság (Colorado Parks and Wildlife) szóvivője szerint több jel is pumatámadásra utal, a nő pedig egyedül túrázhatott.

Az esetet követően a környéken a vadvédelmi szolgálat, a helyi seriffhivatal és rendőrség, valamint az önkéntes tűzoltóság segítségével átfogó keresés kezdődött. A csapat elsőként egyetlen pumát észlelt, az előbb elmenekült, majd sikerült kiiktatni. Később egy második példány is előkerült, ezt szintén megölték, követve a helyi vadvédelmi szabályokat, amelyek szerint a közbiztonság érdekében az emberekre támadó állatokat el kell pusztítani.

Nagyon ritkák Amerikában a pumatámadások

A Colorado Parks and Wildlife szerint egyelőre nem tisztázott, hogy egy vagy több állat vett-e részt a feltételezett támadásban. Az elejtett pumákat boncolás alá vetik majd, felmérve, hogy nem szenvedtek-e valamilyen rendellenességben, például veszettségben. Emellett emberi DNS-t is keresni fognak bennük, amennyiben nem bukkannak ilyenre, a keresés folytatódik.

Az Egyesült Államokban rendkívül ritkák a pumatámadások, különösen a halálosak. 1999 óta a mostani lehet az első eset, amikor egy hegyi oroszlán embert gyilkolt.

Az érintett terület Van Hoose szerint meglehetősen nehezen megközelíthető és erdős. A környéken a pumák és más vadállatok is gyakoriak, ez pedig növelheti a találkozások esélyét.