Igazi és műfenyő? – így lesz fenntartható a karácsony

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
2025. 12. 23. 10:57
A fenntarthatóság egyre több ember számára válik fontossá a mindennapokban, érdemes az ünnepi időszakban is odafigyelni rá. Az alaposan átgondolt ajándék-, fa- és ételválasztással nemcsak a bolygónak, hanem saját pénztárcánknak is jót tehetünk.

A fenntarthatóság mára emberek millióinak életében vált alapvető szemponttá: a zöldebb energia- és vízhasználattól az okosabb közlekedésen, egészségesebb táplálkozáson és minőségibb ruházkodáson át egészen a hulladékcsökkentésig rengeteg módon mérsékelhetjük a bolygóra nehezedő nyomást. Ezek a megoldások ráadásul sok esetben kifejezetten gazdaságosak.

A fenntarthatóság egyre több ember számára válik az ünnepi időszakban is fontos szemponttá. Az egyik fő dilemma az, hogy műfenyővel, igazi karácsonyfával, esetleg élővel ártunk-e a legkevesebbet a bolygónak. Cikkünkben

  • segítünk eligazodni a különböző szempontok között;
  • bemutatjuk az egyes lehetőségek pozitív és negatív oldalait;
  • de egyéb fenntartható ünnepi tippeket is bemutatunk az ajándékozástól a csomagoláson át az ökobarát vacsoráig.
Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
