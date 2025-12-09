Oroszlán tépte szét, mégis túlélte a találkozást egy 6000 évvel ezelőtt élt férfi

Nem mindennapi leletre bukkantak a bolgár Nemzeti Természettörténeti Múzeum kutatói az ország keleti részén, írja az IFLScience. A vizsgálatok során egy 6000 évvel ezelőtt elhunyt ember maradványait találták meg egy nekropoliszban, aki a jelek szerint súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett, ám a helyi közösség segítségének köszönhetően mégsem halt meg azonnal.

A Journal of Archaeological Science szaklapban megjelent kutatás szerint a férfi halálakor 18–25 év közötti lehetett, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy súlyos sérüléseket szenvedett a koponyáján és a végtagjain. A kutatók úgy vélték, hogy a sérüléseket egy nagyobb állat okozhatta, ezért elkezdték összevetni a nyomokat az ismert ragadozók fogsorával.

Arra jutottak, hogy a sérüléseket egy oroszlán okozhatta: minden bizonnyal a földre lökte és többször megharapta az illetőt.

Jogos észrevétel lehet, hogy napjainkban nem élnek oroszlánok Bulgáriában, de a neolitikum és a vaskor között voltak ott ilyen állatok, mivel a kedvező éghajlati viszonyok lehetővé tették az afrikai macskaféléknek, hogy körülbelül 8000 évvel ezelőtt a Balkánra terjeszkedjenek. A vadállattal való találkozás súlyos sérülésekkel járt a férfinak: a koponyáján méretes lyuk keletkezett, ami neurológiai problémákat okozhatott, míg a mindkét karján és lábán keletkezett sérülések valószínűleg súlyos mozgási nehézségeket okoztak számára.

Ami ennél is nagyobb meglepetés volt a szakértőknek, hogy a sérülések a súlyosságuk ellenére gyógyulás jeleit mutatták, ami arra utal, hogy a helyi közösség mindent megtett a férfi meggyógyítása érdekében. A lelőhelyen talált több csontvázon is koponyasebészeti beavatkozásra utaló jeleket találtak, ami arra utal, hogy a helyiek jelentős orvosi ismeretekkel rendelkezhettek. Természetesen nem klasszikus értelemben vett műtétről volt szó, minden bizonnyal gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító szereket kaphatott a férfi gyógyulása érdekében.