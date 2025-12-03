Ezért éri meg karácsonyi fűszereket használni

A fahéj, a gyömbér és a szerecsendió nemcsak a karácsonyi hangulatot hozzák el, de az egészségünkre is jó hatással vannak – írta Serina DeSalvion növénykutató a The Independenten. Az emésztésünkre nézve kedvező tulajdonságaik miatt hasznosak lehetnek az ünnepi túlevés időszakában.

Erről a három fűszerről egyből a tél, és a karácsony juthat eszünkbe: a mézeskalács, a tea és a répatorta elengedhetetlen elemeiről van szó. A fahéj, a gyömbér és a szerecsendió „meleg” fűszerként ismert, ami kevésbé a származási helyükre, inkább a testünkre gyakorolt hatásukra utal.

A fahéj melegségét például a cinnamaldehid nevű vegyület adja, amely a jellegzetes ízéért és illatáért felelős. Ez az anyag becsapja az idegrendszerünket: ugyanazt a területet aktiválja, amely a meleget érzékeli.

A cinnamaldehid a vércukorszint csökkentésében is segít, így érdemes lehet egy csésze fahéjas teát elfogyasztani az ünnepi vacsora után.

A fűszernövényt évezredek óta használják Ázsiában orvosi célokra, antibakteriális hatása és emésztést segítő tulajdonságai miatt.

A gyömbér emellett a gingerol nevű vegyületnek köszönhetően kiváló hányinger ellen és serkenti az emésztést. Az étel általa kevesebb ideig marad a belekben, ami csökkenti a gázképződést, illetve megelőzi a puffadást és a rossz közérzetet kialakulását.

A szerecsendió szintén csökkenti a vércukorszintet és növeli az inzulinszintet. Az inzulin segíti a cukrok tárolását a testünkben: a glükóz a véráramból a sejtekbe kerül, ahonnan később a szervezet hozzájuthat, ha energiára lesz szüksége. A szerecsendió magjai számos természetes vegyületet tartalmaznak, amelyek segíthetik az embert, a kórokozó baktériumok elleni védekezésben.

Emiatt az 1600-as években az orvosok úgy hitték, hogy a szerecsendió védelmet nyújthat a pestis ellen. A feltételezés valószínűleg abból eredt, hogy a szerecsendió rovarirtó hatása miatt megakadályozhatta a betegséget terjesztő bolhák támadását.