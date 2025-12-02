Újfajta fájdalomcsillapítót készítettek magyar kutatók

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói közösen kifejlesztettek egy kombinált hatóanyagot tartalmazó fájdalomcsillapító tapaszt, amelynek piaci hasznosítása érdekében nemrégiben együttműködési megállapodást kötöttek a felek Pécsen. A közlemény szerint a két egyetem közös spin-off cégét egy kockázati tőkebefektető társaság, a Creative Accelerator Zrt. is támogatja.

A kutatócsapat célja, hogy biztonságos, hatékony és könnyen alkalmazható fájdalomcsillapító gyógyszert juttassanak el a betegekhez. A szilikon polimer mátrix alapú tapasz kapszaicin és diklofenák alacsony dózisú kombinációját tartalmazza. A kapszaicin fokozza a lokális véráramlást, így elősegíti a diklofenák felszívódását is. A készítményt kifejezetten krónikus fájdalom kezelésére fejlesztették ki, és védelmére az egyetemek nemzetközi szabadalmi bejelentést is tettek.

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara, valamint a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének kutatói szerint a tapasz ötvözi a kapszula és a krém előnyeit, de mellőzhetők vele azok hátrányai.

Míg a kapszula irritálhatja a gyomrot, a krém pedig a nyálkahártyát, addig a tapasz egyenletes hatóanyagleadást biztosít, és hosszan tartó hatást nyújt. A cég célja a készítmény hatékonyságának és biztonságosságának további vizsgálata állatkísérletekben, kísérleti tapaszok legyártása és a klinikai vizsgálatok lefolytatása. A leendő termék elsődleges célpiaca az európai uniós gyógyszerpiac, és különösen a krónikus mozgásszervi fájdalomban szenvedő betegeken segíthet majd.