Beilleszkedett a veszélyes tigrisszúnyog a magyar élővilágba

Az elmúlt években az inváziós ázsiai tigrisszúnyog stabil populációt alakított ki Magyarország több helyszínén is, ami közegészségügyi és ökológiai szempontból is komoly kihívást jelent. Jól tudjuk, hogy ezek a rovarok számos kórokozót terjeszthetnek – köztük a dengue-láz vírusát és a Zika-vírust –, az azonban kevésbé ismert, hogy milyen hatást gyakorol megjelenésük az őshonos szúnyogfajokra. A HUN-REN szakértőinek új vizsgálata most viszont választ adhat erre – derül ki a kutatási hálózat közleményéből.

A különböző csípőszúnyogfajok többféle módon is versenghetnek egymással: ha kevés a tápanyag, az egyik faj gyorsabban fejlődő lárvái – például a tigrisszúnyogéi – előnybe kerülnek a lassabban növekvő őshonos fajokkal szemben és kiszoríthatják őket. Előfordulhat közvetett versengés is, ilyenkor az egyik faj jelenléte vagy anyagcseretermékei rontják a másik faj fejlődési esélyeit. Versengésnek számít az is, amikor az egyik fajnak időbeli vagy környezeti előnye van. A tigrisszúnyog például gyorsan fejlődik a meleg, városi mikroklímában, ezért több generációt tud létrehozni egy szezonban, mint az őshonos fajok.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak vizsgálata ennek ellenére arra mutat, hogy a természetben a tigrisszúnyog nem szorítja ki a hazai fajokat, annak ellenére sem, hogy sokukkal közösek a környezeti preferenciái, illetve hasonló az életmódja.

A szakértők azt is megállapították, hogy az éghajlatváltozás és az urbanizáció együttesen kedvező hatással van mind az inváziós, mind az őshonos szúnyogfajok terjedésére. A melegebb, csapadékos nyarak és a városi mikroklímák stabil, meleg tenyészőhelyeket teremtenek számukra, az emberi környezetben lévő vízgyűjtők (például virágalátétek, esővízgyűjtők, elhagyott edények) pedig lehetővé teszik, hogy a faj városi ökoszisztémákban is tartósan megtelepedjen.

További fontos tudnivalók az ázsiai tigrisszúnyogról: