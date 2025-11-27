Mit ünnepelnek hálaadáskor?

A hálaadás, pontosabban a hálaadás napja az Egyesült Államok talán legnagyobb ünnepe, amely esetenként a karácsonyt is meghaladja. Ma már az egész világ az amerikai tömegkultúra fogyasztója, így nem csoda, hogy mindannyiunk számára ismerős az ünnep létezése. Bár az talán sokak számára nem világos, miről is szól pontosan.

Mi az a hálaadás?

Az ünnep a bőséges termés felett érzett öröm, hála kifejezése. A történelmi időkben egy-egy „szűk esztendő” szenvedést, éhezést, szegénységet, halált is hozhatott a családra, így a gazdag termésű éveknek óriási jelentőségük volt. A hálaadás a húsvéthoz hasonlóan mozgó ünnep, vagyis nem konkrét dátumhoz van kötve, minden évben november negyedik csütörtöke hálaadás napja. Története pedig az első angol telepesek idejére nyúlik vissza.

Az első angol puritán kivándorlókat szállító hajó, a Mayflower 1621 szeptemberében indult az Újvilágba Plymouth-ból. A zarándok atyáknak nevezett első telepesek december közepén érkeztek a mai Massachusetts állam területére, ahol első kolóniájukat Plymouth-nak nevezték el – írja a Múlt-kor.hu.

Az időzítés nem volt a legszerencsésebb, a rendkívül hideg tél és fogyatkozó készleteik sanyarú hónapokat hoztak, tavaszra a 102 telepes mintegy fele meghalt. A következő évben a wampanoag indiánok megtanították őket a növénytermesztés és a vadászat helyi fortélyaira, így ősszel már bőséges termést takaríthattak be.

Örömük és hálájuk kifejezésére a telepesek ünnepséget rendeztek, amelyre William Bradford, Plymouth kormányzója a környékbeli indiánokat is meghívta.

A hagyomány ezt tekinti az első hálaadásnak, amely aztán a következő években rendszeressé vált, és egyre inkább elterjedt. Az első elnök, George Washington a Kongresszus javaslatára deklarálta az évente tartandó, az egész nemzetre érvényes hálaadási ünnepnapot.

Hogyan ünneplik a hálaadást?

A hálaadás jelentősége Amerikában a karácsonnyal vetekszik, munkaszüneti nap, az emberek családi körben, rokonokkal, barátokkal ünnepelnek. Az ünnep csúcspontja a hálaadásnapi vacsora, amely alkalmával a főfogás pulykasült. Ez a szokás annyira egybeforrt a hálaadással, hogy az ünnepet gyakran pulykanapnak (Turkey Day) is szokták nevezni az amerikaiak. Az asztalról a pulyka mellől nem hiányozhat a hozzá felszolgált töltelék, az áfonyaszósz, a krumpli, az édesburgonya, a zöldbab és a sütőtökös pite sem.

A hálaadásnapi csütörtököt követő péntek az úgynevezett fekete péntek (Black Friday), amikor a legtöbb bolt óriási leárazásokkal csábítja üzleteikbe a vásárlókat. Ez egyben a karácsonyi készülődés időszakának kezdetét is jelöli.

Az ünnepre szánt pulykák közül egy (vagy néha két) szerencsés kiválasztott madár elnöki kegyelmet kap, és megmenekül a kés alól. Történt ugyanis, hogy Abraham Lincoln elnöki háztartásába már egy évvel korábban megérkezett az elnöki pulyka, amikor pedig eljött az idő, fia, Tad kijárta neki a kegyelmet.

Nem világos, hogy ez a gyakorlat a következő évtizedekben hogyan folytatódott, Harry Truman elnökről csak „sejthető”, hogy ő volt a következő, kegyelmet gyakorló államfő. John F. Kennedy más biztosan nem a felajánlott madarat süttette meg, azt mondta: „hagyjuk futni”. Az első hivatalos pulyka-megkegyelmezési ceremóniát 1989-ben az idősebb George Bush elnök tartotta.