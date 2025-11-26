Máig rejtély, hogyan halt meg Shakespeare fia

William Shakespeare egyetlen fiáról meglehetősen keveset tudunk, pedig rendkívül nagy jelentősége lehetett a világhírű szerző műveinek létrejöttében. A National Geographic történészek és Shakespeare-szakértők segítségével összegyűjtött minden ismert információt Hamnet Shakespeare életéről és haláláról.

Hamnetről mindössze három dolgot tudunk biztosan: 1585. február 2-án keresztelték meg, volt egy ikertestvére és 1596 augusztus 11-én temették el

– foglalta össze Edel Semple, a University College Cork munkatársa.

Különböző indirekt információkból és nyomokból azonban több részletet is kihámoztak a kutatók.

Ilyen volt Shakespeare családja

Az ikrek születésének időpontja semmilyen fennmaradt dokumentumból nem derül ki, ami I. Erzsébet királynő korában gyakori jelenségnek számított, hiszen a keresztelés dátumát akkoribban fontosabbnak vélték a születésénél. A két esemény között azonban feltehetőleg nem telt el sok idő.

Biztosan tudjuk, hogy anyjuk neve Anne Shakespeare volt, őket pedig Hamnetnek és Judithnak nevezték el. A testvér pár feltehetőleg Baker Hamnet Sadler és felesége, Judith után kaphatták nevüket, akik Shakespeare szomszédai és közeli barátai voltak.

Az ikrek nővérükkel, Susannával együtt Stratford-upon-Avon városában nevelkedtek a Henley Streeten, apjuk szülőházában. Szüleik mellett a gyerekekkel élt nagynénjük és nagyszüleik is. Apjuk, Shakespeare viszont csak ritkán tartózkodott otthon, ugyanis rendszeresen utazott el a több mint 100 kilométerre fekvő Londonba.

Tragikusan fiatalon halt meg Shakespeare fia

Hamnet valószínűleg 7 éves korában a helyi gimnáziumba kezdett járni, ahol apja is tanult. Ezt igazoló dokumentum ugyan nem maradt fenn, de mivel Shakespeare már életében is híres drámaíró volt, társadalmi státusza biztosan lehetővé tette, hogy fiát taníttassa.

A stratfordi Holy Trinity Church templom feljegyzéseiből tudjuk, hogy Hamnet 1596 nyarán, mintegy 11 évesen hunyt el, halálának okát azonban nem ismerjük.

Egyes feltételezések szerint bubópestis vihette el, mivel a 16. században ez a betegség felelt a gyermekhalálozások jelentős hányadáért, ráadásul Angliában jellemzően nyaranta ütötte fel a fejét, abban az évszakban, amikor Hamnet meghalt.

Gyásza inspirálhatta Shakespeare műveit

A fiút augusztus 11-én temették el, és könnyen elképzelhető, hogy apja nem vett részt a szertartáson. Azon a nyáron Shakespeare ugyanis társulatával turnézott, így egészen valószínű, hogy nem értesült időben gyermeke haláláról. Ez azonban csak találgatás, ahogy arról is csak feltételezéseink lehetnek, milyen hatással volt a családra a gyermek elvesztése.

A szakértők szerint nehéz elképzelni, hogy Shakespeare, egy művész, aki kifejezetten jól értett az emberi érzelmek megjelenítéséhez, ne lett volna mélyen lesújtva fia halála miatt. Sokuk úgy véli, Hamnet elvesztése az író leghíresebb műveit is inspirálta, a tragédia után alkotta meg például Hamlet című drámáját, amelynek a halál és a gyász központi eleme, ráadásul címe és főszereplője neve szinte teljesen megegyezik az elhunyt fiúéval. Más alkotásaiban a cselekmény fontos részét képezi gyermekek halála, ilyenek például A vihar, a Pericles, Tyrus hercege, a Téli rege és a Cymbeline.

