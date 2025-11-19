Az élet 3,3 milliárd éves nyomaira bukkantak

Egy friss tanulmány alapján ősi szén megkövesedett maradványain a földi élet 3,3 milliárd éves bizonyítékát találták meg – írta a ScienceAlert. Az elemzéshez mesterséges intelligenciát használtak fel.

A dél-afrikai, úgynevezett Josefsdal-kovákőből származó töredékes szénnyomok jelentik a Föld eddig azonosított legkorábbi biológiai eredetű kémiai jeleit.

A kutatócsoport ráadásul a legősibb, 2,5-2,3 milliárd évvel ezelőtti fotoszintézisre utaló bizonyítékokat is azonosította.

„Eredményeink azt mutatják, hogy az ősi élet nemcsak kövületeket hagy maga után, hanem kémiai »visszhangokat« is. (…) A gépi tanulás segítségével most először tudjuk megbízhatóan értelmezni ezeket a visszhangokat” – mondta Robert Hazen mineralógus és asztrobiológus, az amerikai Carnegie Tudományos Intézet kutatója.

Az ősi élet nyomai

Az ősi élet hátrahagyott nyomainak az idő sem kedvez, mivel minél több évezred telik el, annál nagyobb az esélye a kémiai anyagok lebomlásának. Emellett az is nehézséget okoz, hogy a Földön először megjelenő élővilág apró mikrobákból állt, amelyek fizikai maradványai az évmilliárdok során drasztikusan átalakultak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy semmilyen nyom nem maradt utánuk, ezek a mikrobák ugyanis szénrétegeket képeztek a fekete kova- és palakövek felületén. Sajnos nehéz meghatározni évmilliók távlatából, hogy a szénmaradványokat biológiai vagy nem biológiai folyamatok hozták-e létre, a kutatók ugyanakkor most egy olyan módszert dolgoztak ki, amely képes volt egyértelműen azonosítani a szénnyomok eredetét.

Hazen a folyamatot úgy magyarázta, hogy képzeljük el, ahogyan több ezer kirakósdarabot mutatunk a számítógépnek, és ki kell találnia, hogy az eredeti kép egy virág volt-e vagy egy meteorit. A kutatásban a daraboknak a molekulák, míg a nagy képnek a kémiai mintázatok feleltethetőek meg. Ezzel a módszerrel a mesterséges intelligencia (MI) képes részecskék alapján felismerni a kémiai mintázatokat.

A kutatók 406 mintát gyűjtöttek össze a modern organizmusoktól kezdve ősi kövületekig. A folyamat során az anyagokat felhevítették annak érdekében, hogy a bennük lévő szerves vegyületeket a töredékükre bontsák.

Ezután a MI átvizsgálta az adatokat a biotikus minták – az élet jelei – után kutatva.

A gép több mint 90 százalékos pontossággal teljesített.

Az eredményekből biztosan kivehető, hogy az élet 3,33 milliárd évvel ezelőtt már megjelent és elterjedt a Földön, sőt, akár még korábban is létrejöhetett.