Össze kell-e gereblyézni a leveleket, és melyik virágot érdemes elrakni télire: kertészmérnök válaszolt

Uve Krejci / Getty Images
admin Lányi Örs
2025. 11. 09. 09:55
Uve Krejci / Getty Images
Megérkeztek a fagyközeli hajnalok és a lombok is hullanak a fákról. Sokan azonban nem tudják pontosan, mit érdemes tenni ilyenkor a veteményessel, a virágokkal és a földön elterülő levelekkel. A leggyakrabban feltett kérdéseket jártuk körül Megyeri Szabolcs kertészmérnökkel.

November első napjaiban a hőmérséklet jelentősen lecsökkent, az ország nagy részén a reggeli órákban már csak néhány fokra voltunk a fagyponttól. Ezzel párhuzamosan a lombok is elkezdtek lehullani a fákról, így sokak fejében megfordulhatott, hogy eljött a téliesítés ideje. Felmerül azonban a kérdés, mégis hogyan kell ezt jól csinálni: melyik virágot kell fagyvédett helyre vinni, mit érdemes tenni a veteményessel, össze kell-e gereblyézni a lehullott leveleket, és érdemes-e egyáltalán még füvet elvetni. Ezeket a kérdéseket jártuk körbe Megyeri Szabolcs kertészmérnökkel.

A szakember szerint az ősz nem a szezon végét jelenti, ugyanis az őszi ültetéseket éppen ilyenkor érdemes elkezdeni. „A kertészek pontosan erre az időszakra vártak. Ilyenkor a konténeres növényeket még bőven lehet ültetni, de megnyílik a lehetőség a szabadgyökerű vagy a földlabdás növények ültetésére is” – mondta a Megyeri Szabolcs kertészete tulajdonosa.

Mi micsoda?

  • A konténeres növény olyan dísz- vagy haszonnövény, amelyet földdel teli cserépben vagy műanyag edényben nevelnek, így gyökérzete védett.
  • A szabadgyökerű növény ezzel szemben olyan növény, amelyet föld nélkül, csupasz gyökérzettel árulnak és ültetnek el, főként a nyugalmi időszakban (ősszel vagy kora tavasszal).
  • A földlabdás növények gyökereit egy földlabda veszi körül, amit jutazsákba vagy hálóba csomagolnak, így jobban védett az átültetéskor.

Megyeri szerint a teleltetés szempontjából fontos kérdés, amit egyre többen tesznek fel mostanában, hogy meghonosodott-e a mediterrán klíma Magyarországon. Erre a válasz álláspontja szerint egyértelmű nem, ugyanis bár csökkent az évenkénti fagyos és a havas napok száma is, ezek nem tűntek el teljesen. 2025 februárjában például még Budapesten is bő egy héten keresztül durva mínuszokat tapasztalhattunk a hajnali órákban. Ez egy kontinentális, hideg hét volt, amit a fagyérzékeny növények nem bírnak, vélhetően ebben az időszakban a kint hagyott virágok jelentős része kifagyott.

Dmitrii Marchenko / Getty Images
