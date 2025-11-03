Évezredeken át kétszer aludtak az emberek éjszaka

A folyamatos, egybefüggő alvás egy modern szokás, nem pedig evolúciós állandó. Az emberiség történetének nagy részében a folyamatos nyolcórás alvás nem volt alapvetés. Ehelyett az emberek általában két „műszakban” aludtak. Az egyes pihenők több órán át tartottak, melyeket egy vagy több órás ébrenléti szünet választott el az éjszaka közepén. Európai, afrikai és ázsiai történelmi feljegyzések egyaránt arról tanúsodnak, hogy az emberek a mesterséges fény előtti időkben a családok sötétedés után korán lefeküdtek, majd éjfél körül felébredtek egy időre, mielőtt visszatértek aludni hajnalig – írja a Science Alert.

Az éjjeli ébrenlét nem holtidő volt: ilyenkor sokan felkeltek, és elvégezték a házimunkát, például életben tartották a tüzet vagy ránéztek az állatokra. Mások ágyban maradtak, és imádkoztak, vagy az álmaikon elmélkedtek. Az iparosodás előtti időkből származó levelek és feljegyzések arról szólnak, hogy az emberek a csendes órákat sokszor olvasásra, írásra, netán a családjukkal vagy a szomszédjukkal való csendes beszélgetésre használták.

Sok pár az éjjeli ébrenlétet az intimitás megélésére használta, amely hozzájárulhatott a nagyobb születésszámhoz is.

A második alvás eltűnése az elmúlt két évszázadban végbement, mélyreható társadalmi változásoknak a következménye, például a mesterséges fény megjelenésének. Az 1700-as és 1800-as években először az olajlámpák, majd a gázlámpák, végül pedig az elektromosságon alapuló közvilágítás egyre jobban kitolta az ébrenléti időt. Ahelyett tehát, hogy naplemente után röviddel lefeküdtek volna, az emberek tovább maradtak fenn az este lámpafény alatt.

Biológiai szempontból az esti erős fényhatások megváltoztatják a belső óránkat (a cirkadián ritmusunkat), melynek hatására kevésbé lesz valószínű, hogy néhány óra alvás után felébredünk. Az ipari forradalom nemcsak az emberek munkavégzését, hanem az alvás módját is átalakította. A munkahelyi beosztások például az egybefüggő, pihenőblokk kialakulását ösztönözték. A 20. század elejére pedig a nyolc, megszakítás nélküli óra gondolata felváltotta az évszázados, két alvásból álló ritmust.

Érdekesség, hogy bizonyos tesztek szerint amikor hosszabb időre kikapcsolták az áramot, az emberek gyakran visszatértek a régi szokásukhoz, vagyis éjszaka két alvást iktattak be egyetlen egybefüggő pihenő helyett. A kutatók azt tanácsolják azoknak, akik gyakran küzdenek éjjeli álmatlansággal, hogy 20 perc ébrenlét után keljenek ki az ágyból, végezzenek valami csendes tevékenységet félhomályban, például olvassanak, majd térjenek vissza az alváshoz, amikor újra elálmosodnak. Az alvásszakértők azt is javasolják, hogy takarjuk le az órát, ezzel ugyanis megszűnhet az időmérés miatti szorongás.