Kamu csodaszereket árulnak Karikó Katalin nevében

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 10. 31. 12:43
Varga Jennifer / 24.hu

A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Nobel-díjas professzorának nevével és képmásával élnek vissza – közölte a Nobel-díjas kutató.

Az SZTE által is megosztott közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrendkiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet csodaszereket. A professzor felhívja a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt:

nem fejlesztett ki étrendkiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz, a hirdetések hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül, olvasható a közleményben.

